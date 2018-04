MSD hub berlin: Neue Hauptstadtrepräsentanz eröffnet (FOTO)

Berlin/Haar (ots) -Am 17. April 2018 feierte MSD Deutschland die offizielle Eröffnungdes MSD hub berlin. In der neuen Hauptstadtrepräsentanz amAlexanderufer 1 bietet das forschende Pharmaunternehmen ab sofortPolitik, Wissenschaft, Wirtschaft und Gesellschaft einen Ort, umoffen, transparent und konstruktiv gemeinsam Lösungen für dieHerausforderungen der Gesundheitsversorgung in Deutschland zuentwickeln."MSD steht für gesellschaftliche Verantwortung und transparenteInteressenvertretung", erläutert Dr. Clemens Kuhne, Leiter des MSDhub berlin. "Mit der Eröffnung des MSD hub berlin möchten wir dieseWerte leben und als Unternehmen mit Politik, Wirtschaft undGesellschaft in einen Dialog über die gesundheitspolitischen Themender Zukunft treten."Weitere Informationen finden Sie unter:www.msd.de/gesundheit-im-dialogMSD hub berlinAlexanderufer 110117 BerlinÜber MSD:MSD - in den USA und Kanada Merck & Co., Inc., mit Sitz inKenilworth, NJ, USA - ist ein führendes globalesGesundheitsunternehmen, das seit mehr als 125 Jahren neue Lösungenfür Gesundheitsprobleme weltweit erforscht und weiterentwickelt. DasUnternehmen ist mit rund 69.000 Mitarbeitern in mehr als 140 Ländernvertreten. Im Jahr 2017 hat MSD einen Umsatz von rund 40,1 MilliardenUS-Dollar erzielt und ist gemessen am Umsatz der fünftgrößteArzneimittelhersteller weltweit (Forbes Global 2000 List 2017). InDeutschland hat die Unternehmensgruppe ihren Hauptsitz in Haar beiMünchen.Im Kerngeschäft erforscht, entwickelt, produziert und vertreibtMSD verschreibungspflichtige Arzneimittel, Impfstoffe und Biologikasowie Präparate für die Tiergesundheit. Um auch weiterhin mitinnovativen Gesundheitslösungen erfolgreich zu sein, investiert MSDjeden vierten US-Dollar in Forschung und Entwicklung (rund 10Milliarden US-Dollar im Jahr 2017). Im Fokus stehen hier sowohlPrävention als auch Behandlung von Krebs, kardiovaskulärenErkrankungen, Alzheimer und Infektionskrankheiten wie HIV und Ebola.Darüber hinaus bietet MSD mit vielfältigen CorporateResponsibility-Programmen Lösungen für Gesundheitsprobleme in allerWelt.Tel: 0800 673 673 673; Fax: 0800 673 673 329;E-Mail: infocenter@msd.de; Internet: www.msd.de;Twitter: @MSD_DeutschlandFür weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Stephanie Ralle-Zentgraf, MSD SHARP & DOHME GMBH, Lindenplatz 1,85540 Haar, Tel.: 089 4561-1540, Fax: 089 4561-1329,E-Mail: stephanie.ralle-zentgraf@msd.deOriginal-Content von: MSD SHARP & DOHME GmbH, übermittelt durch news aktuell