MSD Gesundheitspreis für Innovation und mehr Behandlungsqualität (FOTO)

Haar bei München (ots) -Zum siebten Mal hat das forschende Pharmaunternehmen MSDinnovative und wegweisende Versorgungsprojekte mit dem MSDGesundheitspreis gewürdigt. Aus 64 Bewerbungen hat eine prominentbesetzte Jury sieben Versorgungsprojekte ausgewählt und mit einemPreisgeld von insgesamt 110.000 Euro geehrt. Erstmals in derGeschichte des MSD Gesundheitspreises wurde in diesem Jahr auch einPublikumspreis in Höhe von 5.000 Euro verliehen. Die Schirmherrschaftübernahm Melanie Huml, Bayerische Staatsministerin für Gesundheit undPflege: "Der MSD Gesundheitspreis ist nicht nur eine Auszeichnung fürausgewählte Projekte, sondern auch Ansporn für andere, ihre Ideenebenfalls in die Tat umzusetzen. Die Bandbreite der Teilnehmerermöglicht einen Blick über den Tellerrand. Im gegenseitigenAustausch entstehen fruchtbare Lösungsansätze, die unser gesamtesGesundheitssystem voranbringen und den Menschen in unserem Landhelfen."Die Zahl der Bewerberprojekte spiegelt die Notwendigkeitinnovativer Versorgungslösungen wider: 64 Initiativen haben sich fürden MSD Gesundheitspreis 2018 beworben. Zehn Projekte schafften es indie Endrunde, aus denen die Jury sieben Preisträger ausgewählt hat.Die Jury-Entscheidungen im Überblick:- Rang 1 und Medizinische oder organisatorische BreakthroughInnovation / Leuchtturmprojekt: Helios Klinikum Berlin-Buch,Universitätsklinikum Ulm: Nationales Zweitmeinungsprojekt Hodentumor- Rang 2: MuM, Medizin und Mehr eG: elVi - Die elektronische Visite- Rang 3: Universitätsmedizin Greifwald, Klinik für Anästhesiologie:Sepsisdialog- Rang 3: Universitätsklinikum Frankfurt, KAIS: Patient BloodManagement- Sonderpreis E-Health/Digitalisierung: VFTH e.V. und Rösch &Associates GmbH.: smart medicationTM- Sonderpreis Community Medicine/Arztnetze: Caritasverband Hannovere.V.: Straßenambulanz- Sonderpreis Stärkung der Patientenbeteiligung/Adhärenz: StiftungAmbulantes Kinderhospiz MünchenDer Jury-GewinnerDer diesjährige erste Rang ging mit dem Projekt "NationalesZweitmeinungsprojekt Hodentumor" an ein Leuchtturmprojekt fürfallbezogene Zweitexpertise. Das Zweitmeinungsnetzwerk Hodentumorenist ein Online-Konsiliarsystem, mit dem sich Urologen bei derTherapieplanung von einem spezialisierten Zweitmeinungszentrumberaten lassen können. "Der MSD Gesundheitspreis ist eine großeAnerkennung und ermöglicht uns, das Selbstverständnis für diesenProzess weiter auszubauen", freute sich Prof. Dr. med. Mark Schrader,Leiter des Zweitmeinungsprojekts Hodentumor.Der PublikumspreisErstmalig standen alle zehn Finalisten für den Publikumspreis zurWahl. Damit haben all diejenigen eine Stimme bekommen, die von denLösungen profitieren sollen. 4.813 User haben online für ihrenFavoriten abgestimmt. Gewinner ist der "Sepsisdialog", einQualitätsmanagementansatz, der durch schnelle Diagnostik undAufklärung Menschenleben retten kann.- Publikumspreis: Universitätsmedizin Greifwald, Klinik fürAnästhesiologie: SepsisdialogMSD Gesundheitspreis 2018"Wir hoffen, dass der MSD Gesundheitspreis einen Beitrag leistenkann, dass die vielen guten Ideen in diesem Land auch wirklichumgesetzt werden, Nachahmer und Mitstreiter finden, um so letztlichdie Menschen in diesem Land ein Stückchen gesünder zu machen", sagteDr. Susanne Fiedler, Managing Director von MSD Deutschland. Mit demMSD Gesundheitspreis würdigt und fördert MSD seit 2012 herausragendeBeispiele innovativer und effizienter Versorgungslösungen. Dabeiwerden nur Projekte prämiert, die bereits in der Versorgungsrealitätumgesetzt und evaluiert wurden. "Innovative Versorgungskonzepte,deren klinischer Nutzen und gesundheitsökonomische Effizienz mitgeeigneten Instrumenten evaluiert wurden, sind notwendig, umeinerseits dem medizinischen Bedarf des einzelnen Patienten gerechtzu werden, andererseits übergeordnete Interessen in Gesundheitssystemund Gesellschaft zu berücksichtigen", sagte Jury-Mitglied BirgitDembski, Fachbereichsleiterin Gesundheitspolitik im Mukoviszidose e.V. "Der MSD-Gesundheitspreis zeichnet Projekte aus, die vorbildhaftneue Wege in der Versorgung gehen und so als Modell für weitereVorhaben dienen können."Die Jury bestand aus Prof. Volker Amelung, VorstandsvorsitzenderBundesverband Managed Care, Birgit Dembski, FachbereichsleiterinGesundheitspolitik, Mukoviszidose e.V., Dr. Rainer Hess,Rechtsanwalt, ehemaliger unparteiischer Vorsitzender des G-BA, Dr.Rolf Koschorrek, Berlin, Prof. Friedrich-Wilhelm Schwartz, ehemaligerVorsitzender Sachverständigenrat Gesundheit, Prof. Peter C. Scriba,ehemaliger Direktor, Medizinische Klinik Innenstadt, Klinikum derUniversität München, und Dr. Jutta Wendel-Schrief, Director MarketAccess, MSD.Die Preisträger und Nominierten für den MSD Gesundheitspreis 2018im ÜberblickAOK Nordost: AOK Nordost - Versorgungsprogramm "Baby on time"Baby on time ist ein Vorsorge- und Betreuungsprogramm für werdendeMütter - mit dem Ziel, Frühgeburten zu vermeiden. Die schwangerenFrauen erhalten zusätzliche Vorsorgeuntersuchungen, um Risikofaktorenfür Frühgeburten rechtzeitig zu identifizieren.MuM - Medizin und Mehr eG: elVi - Die elektronische VisiteDie elektronische Visite (elVi) ermöglicht die Durchführung vonVideosprechstunden und steigert so Effizienz und Effektivität in derPatientenversorgung. Beim Einsatz in Pflegeheimen können diePflegekräfte bei Bedarf jederzeit Ärzte verschiedener Fachrichtungenhinzuziehen. Patienten müssen für Routinekontrollen keineanstrengenden Wege zum Arzt mehr auf sich nehmen.Helios Klinikum Berlin-Buch; Universitätsklinik Ulm: NationalesZweitmeinungsprojekt HodentumorenMit dem Online-Konsiliarsystem können sich Urologen bei derTherapieplanung von einem spezialisierten Zweitmeinungszentrumberaten lassen. Alle Ärzte in Deutschland, der Schweiz und Österreichmit einem Hodentumor-Patienten können sich unentgeltlich an dieZweitmeinungszentren wenden. Seit Projektstart im Jahr 2006 hat sichbei 40 Prozent der Patienten die Therapie geändert - bei 30 Prozentdavon hat sich der geplante Therapieumfangs reduziert.Universitätsklinikum Frankfurt, KAIS: PBM - Patient BloodManagementDas medizinische Konzept versucht Blutverluste während einesKrankenhausaufenthalts so gut wie möglich zu vermeiden. Die mehr als100 Einzelmaßnahmen basieren auf drei Säulen: der frühen Diagnose undTherapie von Blutarmut bereits vor dem Krankenhausaufenthalt, derMinimierung des Blutverlusts sowie fremdblutsparenden Maßnahmenwährend des Krankenhausaufenthalts und dem rationalen Einsatz vonBlutkonserven.Universitätsmedizin Greifswald, Klinik für Anästhesiologie:SepsisdialogDas Projekt will die Sterblichkeit bei Sepsis reduzieren. Nebenzahlreichen Schulungs- und Aufklärungsmaßnahmen zur Prävention,Diagnose und Therapie setzt das Projekt vor allem auf eineOptimierung der mikrobiologischen Diagnostik. Die UniversitätsklinikGreifswald verfügt über eine patientennahe Schnelldiagnostik, dieinnerhalb von ein bis sechs Stunden Ergebnisse liefert (bisher 24 bis48 Stunden).VFTH e.V.; Rösch & Associates GmbH: smart medicationTMIm digitalen Tagebuch dokumentieren Hämophilie-Patienten schnellund unkompliziert die tägliche Substitution mit dem lebenswichtigenGerinnungsfaktor - per Smartphone-App oder auf dem Computer.Blutungen und damit verbundene Schmerzen können leicht erfasst undSchwellungen auch fotografiert werden. Die Daten stehen dembehandelnden Arzt unmittelbar zur Verfügung.Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München:Seit 2004 betreut die Stiftung Familien mit unheilbar kranken undlebensbedrohlich schwersterkrankten Ungeborenen, Neugeborenen,Kindern, Jugendlichen und jungen Erwachsenen in ganz Bayern. Ziel istes, den Familien in dieser schwierigen Zeit eine feste Stütze zusein. An erster Stelle steht die Sicherung der medizinischen undtherapeutischen Versorgung, aber auch die Geschwisterkinder und dieEltern werden umfassend betreut.Caritasverband Hannover e.V.: StraßenambulanzSchnelle und unbürokratische Versorgung von Wohnungslosen undMenschen an der Armutsgrenze - dazu fahren ehrenamtlich tätigeÄrztinnen und Ärzte, Begleitpersonen und Fahrer mit einementsprechend ausgestatteten Ambulanzfahrzeug soziale Brennpunkte inder Stadt Hannover an. Die Versorgung erfolgt im Fahrzeug, in denRäumen von Tagestreffpunkten oder Unterkünften für Wohnungslose.Langfristiges Ziel: die Reintegration der Betroffenen in diemedizinische Regelversorgung.Monks Ärzte-im-Netz GmbH; BVKJ Bayern - Berufsverband der Kinder-und Jugendärzte e.V.; PaedNetz Bayern e.V.: Telemedizin mit derPraxisApp "Mein Kinder- und Jugendarzt"Mit der App können Ärzte schnell und unkompliziertPraxisinformationen oder Terminerinnerungen auf das Smartphone derPatienten schicken, eine Online-Sprechstunde anbieten oder mithilfevon digitalen Tagebüchern chronische Krankheitsverläufe beobachten.Ärzte und Praxisteams können ihre Ressourcen effizienter für dieVersorgung der Patienten einsetzen. Patienten und Eltern sparen sichzeitaufwändige Praxisbesuche. 