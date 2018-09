MSD Gesundheitspreis 2018: 10 nominierte Projekte - Abstimmung zum Publikumspreis noch wenige Tage möglich (FOTO)

Haar bei München (ots) -Eine unabhängige und prominent besetzte Jury hat zehn innovativeVersorgungslösungen für den MSD Gesundheitspreis 2018 nominiert.Erstmals wird in diesem Jahr auch ein Publikumspreis vergeben.Interessierte können noch bis zum 11. September 2018 um 9:00 Uhr ihreStimme unter www.msd.de/jede-stimme-zaehlt abgeben. Der MSDGesundheitspreis 2018 wird am 12. September im Rahmen des 8. MSDGesundheitsforum verliehen. Die Verleihung wird erstmalig auch liveauf www.msd.de/gesundheit-im-dialog/gesundheitspreis/ übertragen.Insgesamt 64 Projekte hatten sich für den MSD Gesundheitspreis2018 beworben. Die Jury hat folgende Projekte nominiert:- Baby on time (AOK Nordost - Die Gesundheitskasse)- elVi - Die elektronische Visite (MuM - Medizin und Mehr eG)- Nationales Zweitmeinungsprojekt Hodentumoren (Helios KlinikumBerlin-Buch; Universitätsklinik Ulm)- PBM - Patient Blood Management (Universitätsklinikum Frankfurt,Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie)- Sepsisdialog (Universitätsmedizin Greifswald, Klinik fürAnästhesiologie)- smart medicationTM (Verein zur Förderung der Telemedizin in derHämostaseologie (VFTH e.V.); Rösch & Associates GmbH)- Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München (Stiftung AmbulantesKinderhospiz München)- Straßenambulanz (Caritasverband Hannover e. V.)- Telemedizin mit der PraxisApp "Mein Kinder- und Jugendarzt" (MonksÄrzte-im-Netz GmbH; BVKJ Bayern - Berufsverband der Kinder- undJugendärzte e. V.; PaedNetz Bayern e. V.)- VEmaH - Versorgungssituation von Erwachsenen mit angeborenenHerzfehlern durch Allgemeinärzte, Hausärzte oderAllgemein-Internisten (Institut für Allgemeinmedizin (LMU);Deutsches Herzzentrum München (TUM); HausärztlicheGemeinschaftspraxis Martinsried)Der MSD Gesundheitspreis wird in diesem Jahr bereits zum siebten Malvergeben und ist mit insgesamt 110.000 Euro dotiert, die auf bis zusieben Projekte verteilt werden - darunter vier Sonderpreise in denKategorien:- Lösung von Versorgungsproblemen durch Digitalisierung- Arztnetze/Community Medicine- Verbesserung der konkreten Versorgung auf Ergebnis- undProzessebene durch Patientenbeteiligung- Medizinische oder organisatorische BreakthroughInnovation/LeuchtturmprojektPublikumspreisErstmalig wird in diesem Jahr auch ein Publikumspreis vergeben,der mit weiteren 5.000 Euro dotiert ist. Interessierte können nochbis zum 11. September 2018 um 9:00 Uhr für eines der zehn nominiertenProjekte ihre Stimme abgeben: www.msd.de/jede-stimme-zaehlt."Mit dem MSD Publikumspreis wollen wir zunächst die Sichtbarkeitder nominierten Projekte weiter steigern", erklärt Dr. SusanneFiedler, Geschäftsführerin von MSD Deutschland. "Zum anderen wollenwir damit aber auch all denjenigen eine Stimme geben, für die dieseProjekte eigentlich initiiert wurden: den Patienten. Zwar ist seit2014 eine Vertreterin einer Patientenorganisation Teil unserer Jury -mit dem MSD Gesundheitspreis wollen wir diese Patientenbeteiligungaber weiter ausbauen.""Den Publikumspreis und die damit verbundene Öffnung des MSDGesundheitspreises begrüße ich sehr", sagt Birgit Dembski,Fachbereichsleiterin Gesundheitspolitik und Mukoviszidose e.V. "Dieinteressierte Öffentlichkeit, andere Akteure im Gesundheitswesen unddie Patienten bekommen so ja nicht nur eine Stimme, sie haben auchdie Möglichkeit, sich im Vorfeld intensiv mit diesen Projektenauseinanderzusetzen. Damit erhoffen wir uns eine weitere Stärkung desDialogs im Gesundheitswesen."Der MSD Gesundheitspreis steht unter der Schirmherrschaft vonMelanie Huml, bayerische Staatsministerin für Gesundheit und Pflege.Die Jury besteht aus Prof. Volker E. Amelung, Birgit Dembski, Dr.Rainer Hess, Dr. Rolf Koschorrek, Prof. Friedrich-Wilhelm Schwartz,Prof. Peter C. Scriba und Dr. Jutta Wendel-Schrief.Die nominierten Projekte im PorträtBaby on timeAOK Nordost - Die GesundheitskasseBaby on time ist ein strukturiertes Vorsorge- undBetreuungsprogramm für werdende Mütter - mit dem Ziel, Frühgeburtenzu vermeiden. Die schwangeren Frauen erhalten neben umfangreichenInformations- und Beratungsangeboten auch zusätzlicheVorsorgeuntersuchungen, um Risikofaktoren für Frühgeburtenrechtzeitig zu identifizieren - etwa Schwangerschaftsdiabetes oderVaginalinfektionen. Für die Frauen mit einem erhöhtenFrühgeburtsrisiko stehen dann zahlreiche Zusatzleistungen zurVerfügung. Bisher haben etwa 4.000 Frauen an dem Programmteilgenommen; die Frühgeburtenrate konnte dabei um etwa ein Drittelgesenkt werden.elVi - Die elektronische VisiteMuM - Medizin und Mehr eGDie elektronische Visite (elVi) ermöglicht die Durchführung vonVideosprechstunden und steigert so Effizienz und Effektivität in derVersorgung von Patienten. Beim Einsatz der elVi in Pflegeheimenkönnen die Pflegekräfte beispielsweise bei Bedarf jederzeit Ärzteverschiedener Fachrichtungen hinzuziehen. Patienten müssen nicht mehrwie bisher etwa für Routinekontrollen weite und anstrengende Wege zumArzt auf sich nehmen. Damit steigen Behandlungssicherheit undCompliance. Pflegekräfte und Ärzte haben mehr Zeit für die Versorgungder Patienten, weil Fahrtzeiten für Patientenbegleitung undHausbesuche entfallen.Nationales Zweitmeinungsprojekt HodentumorenHelios Klinikum Berlin-Buch; Universitätsklinik UlmDas nationale Zweitmeinungsnetzwerk Hodentumoren ist einOnline-Konsiliarsystem, mit dem sich Urologen bei der Therapieplanungvon einem spezialisierten Zweitmeinungszentrum beraten lassen können.Das System ist beteiligungsoffen. Alle Ärzte in Deutschland, derSchweiz und Österreich, die einen Hodentumor-Patienten behandeln,können sich unentgeltlich an eines der 32 Zweitmeinungszentrenwenden. Die Zweitmeinung führte seit Projektstart im Jahr 2006 bei 40Prozent der Patienten zu einer Änderung der Therapie - und hierbeibei 30 Prozent zu einer Reduktion des geplanten Therapieumfangs.Aktuell wird fast jeder dritte neu an einem Hodentumor erkranktePatient in dem Netzwerk vorgestellt.PBM - Patient Blood ManagementUniversitätsklinikum Frankfurt, Klinik für Anästhesiologie,Intensivmedizin und SchmerztherapieDas Patient Blood Management ist ein medizinisches Konzept, mitdem Blutverluste während eines Krankenhausaufenthalts so gut wiemöglich vermieden werden sollen. Das Konzept umfasst mehr als 100Einzelmaßnahmen und basiert auf drei Säulen: der frühen Diagnose undTherapie von Blutarmut bereits vor dem Krankenhausaufenthalt, derMinimierung des Blutverlusts und fremdblutsparenden Maßnahmen währenddes Krankenhausaufenthalts sowie dem rationalen Einsatz vonBlutkonserven. Im Pilotprojekt konnte der Einsatz vonFremdblutkonserven deutlich reduziert werden - bei gleichzeitig hoherPatientensicherheit.SepsisdialogUniversitätsmedizin Greifswald, Klinik für AnästhesiologieDer Sepsisdialog ist ein Qualitätsmanagementprojekt, mit dem Ziel,die Sterblichkeit bei Sepsis zu reduzieren. Neben zahlreichenSchulungs- und Aufklärungsmaßnahmen zu Prävention, Diagnose undTherapie der Sepsis setzt das Projekt vor allem auf eine Optimierungder mikrobiologischen Diagnostik. So steht in der UniversitätsklinikGreifswald eine patientennahe Schnelldiagnostik zur Verfügung, dieinnerhalb von ein bis sechs Stunden Ergebnisse liefert (bisher 24 bis48 Stunden). Der lebensbedrohliche Notfall Sepsis kann so deutlichschneller und effektiver behandelt werden. Seit Beginn des Projektskonnte die Sterblichkeit bei Sepsis um etwa 20 Prozent reduziertwerden.smart medicationTMVerein zur Förderung der Telemedizin in der Hämostaseologie (VFTHe.V.); Rösch & Associates GmbHsmart medicationTM ist ein digitales Tagebuch, mit demHämophilie-Patienten schnell und unkompliziert die täglicheSubstitution mit dem lebenswichtigen Gerinnungsfaktor dokumentierenkönnen - egal ob per Smartphone-App oder auf dem Computer. Zudemkönnen sie Blutungen und die damit verbundenen Schmerzen leichterfassen und beispielsweise Schwellungen auch fotografieren. DieDaten stehen dem behandelnden Arzt unmittelbar zur Verfügung. Er hatsomit jederzeit Einblick in den Behandlungsverlauf und kann beiAuffälligkeiten umgehend korrigierend eingreifen. Bei zahlreichenPatienten konnte die Anzahl an Blutungen so deutlich reduziertwerden.Stiftung Ambulantes Kinderhospiz MünchenSeit 2004 betreut die Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München(AKM) Familien mit unheilbar kranken und lebensbedrohlichschwersterkrankten Ungeborenen, Neugeborenen, Kindern, Jugendlichenund jungen Erwachsenen in München und ganz Bayern. Ebenso betreut dieStiftung schwerkranke junge Erwachsene und Eltern mit im Haushaltlebenden Minderjährigen. Die Stiftung AKM will den Familien in dieserschwierigen Zeit eine feste Stütze sein und Momente der Sicherheit,Geborgenheit und Normalität schenken. An erster Stelle steht dieSicherung der medizinischen und therapeutischen Versorgung derPatienten; aber auch die Geschwisterkinder und die Eltern werdenumfassend betreut. Zum Angebot gehört darüber hinaus die finanzielleUnterstützung sowie Hilfe mit den Behörden.StraßenambulanzCaritasverband Hannover e. V.Die Straßenambulanz des Caritasverbandes Hannover ist eineschnelle und unbürokratische Versorgung von Wohnungslosen undMenschen an der Armutsgrenze. Dazu fahren ehrenamtlich tätigeÄrztinnen und Ärzte, Begleitpersonen und Fahrer mit einementsprechend ausgestatteten Ambulanzfahrzeug soziale Brennpunkte inder Stadt Hannover an. Die Versorgung erfolgt dann entweder imFahrzeug oder in den Räumen von Tagestreffpunkten oder Unterkünftenfür Wohnungslose. Im Gebäude des Caritasverbandes stehen ebenfallsSprechzimmer zur Verfügung. Langfristiges Ziel des Projekts ist dieReintegration der Betroffenen in die medizinische Regelversorgung.Telemedizin mit der PraxisApp "Mein Kinder- und Jugendarzt"Monks Ärzte-im-Netz GmbH; BVKJ Bayern - Berufsverband der Kinder-und Jugendärzte e. V.; PaedNetz Bayern e. V.Die PraxisApp "Mein Kinder- und Jugendarzt" bietet für dieKommunikation zwischen Pädiater und Patienten zahlreiche neueMöglichkeiten. So können Ärzte nicht nur schnell und unkompliziertPraxisinformationen oder Terminerinnerungen auf das Smartphone derPatienten schicken, sie können über die App ihren Patienten auch eineOnline-Sprechstunde anbieten oder mithilfe von digitalen Tagebüchernchronische Krankheitsverläufe ihrer Patienten beobachten. Ärzte undPraxisteams werden so spürbar entlastet und können ihre Ressourceneffizienter für die Versorgung der Patienten einsetzen. Patienten undEltern sparen sich zeitaufwändige und belastende Praxisbesuche.Bisher nutzen bereits 190.000 Patienten die App.VEmaH - Versorgungssituation von Erwachsenen mit angeborenenHerzfehlern durch Allgemeinärzte, Hausärzte oderAllgemein-Internisten Institut für Allgemeinmedizin (LMU); DeutschesHerzzentrum München (TUM); Hausärztliche GemeinschaftspraxisMartinsriedDie VEmaH-Studie untersucht die Versorgungssituation vonErwachsenen mit angeborenen Herzfehlern (EmaH). Auf Grundlage derDaten sollen Maßnahmen entwickelt werden, die das Bewusstsein für dieProbleme dieser Patienten erhöhen - bei den Betroffenen sowie bei denAllgemeinärzten, aber auch bei den Familienangehörigen und in derGesellschaft allgemein. Dazu gehören Awareness-Kampagnen,Patientenschulungen sowie Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen fürprimärversorgende Ärzte. Ziel ist es, möglichst viele der 300.000Erwachsenen mit angeborenem Herzfehler in Deutschland anEmaH-zertifizierte Spezialisten oder Zentren anzubinden um somit eineoptimierte Versorgung und Nachsorge sicherzustellen.Pressekontakt:Melanie Stahr, Manager Corporate Communications MSD Deutschland,+49 89 4561-1452, melanie.stahr@msd.deOriginal-Content von: MSD SHARP & DOHME GmbH, übermittelt durch news aktuell