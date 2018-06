MSC Industrial Direct: Aktienanalyse vom 29.06.2018

An der Börse New York schloss die MSC Industrial Direct-Aktie am 28.06.2018 mit dem Kurs von 85,17 USD. Die MSC Industrial Direct-Aktie wird dem Segment "Handelsunternehmen und Distributoren" zugeordnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir MSC Industrial Direct auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Wer die Dynamik eines Aktienkurses bewerten will, kann auf den prominenten Relative Strength-Index zurückgreifen, den RSI. Hiernach wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Abstand von 0 bis 100 normiert. Der MSC Industrial Direct-RSI ist mit einer Ausprägung von 96,12 Grundlage für die Bewertung als "Sell". Der RSI25 beläuft sich auf 66,16, woraus für 25 Tage eine Einstufung als "Hold" resultiert. Dieses Gesamtbild führt zu einem Rating "Sell".

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen der Dividende und dem aktuellen Aktienkurs wird üblicherweise als Dividendenrendite angegeben. Der Wert kann börsentäglichen Schwankungen unterliegen und ist somit eine sich dynamische verändernde Kennzahl. MSC Industrial Direct liegt mit einer Dividendenrendite von 2,71 Prozent aktuell nur leicht über dem Branchendurchschnitt. Die "Industrial Services"-Branche hat einen Wert von 1,88, wodurch sich eine Differenz von +0,83 Prozent zur MSC Industrial Direct-Aktie ergibt. Auf der Basis dieses Resultats bekommt die Aktie von der Redaktion eine "Hold"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

3. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,86 ist die Aktie von MSC Industrial Direct auf Basis der heutigen Notierungen 70 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Industrial Services" (63,41) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".