MSCI World-ETF: Passiver Vermögensaufbau leicht gemacht

Wenn man auf der Suche nach einer Möglichkeit ist, langfristig an seinem Vermögensaufbau zu arbeiten, dann bieten Investitionen in Aktien eine sehr gute Basis dafür. Wir Fools beschäftigen uns hauptsächlich mit der Möglichkeit, direkt durch Aktienkäufe an den Entwicklungen von Unternehmen zu partizipieren, die wir für großartig halten.

Natürlich ist mir bewusst, dass nicht jeder die Zeit oder die Lust hat, sich mit Finanzkennzahlen und Analysen zu beschäftigen, weshalb wir uns heute dem Thema des passiven Vermögensaufbaus widmen möchten. Dazu sehen wir uns an, wie man mit möglichst geringem Aufwand und einem gesunden Chancen-Risiko-Verhältnis mittels eines MSCI World-ETF sein Vermögen über Jahre hinweg passiv vermehren kann.

Ein ETF (Exchange Traded Fund) ist ein börsengehandelter Indexfonds, der die Wertentwicklung eines Indexes nachbildet. Wir ziehen dazu den Index MSCI World heran, da dieser die Entwicklung von Aktien auf der ganzen Welt darstellt und somit für eine breite Diversifikation sorgt. Dadurch, dass die Aktien in dem Index bunt gemischt sind, vermindert man das Klumpenrisiko einer Region oder einer Branche.

Auch sehr positiv an ETFs hervorzuheben ist, dass diese in der Regel nur geringe Kosten pro Jahr aufweisen und man nichts weiter tun muss, als sein Geld zu investieren. Die Aktien, die der ETF kauft und verkauft, entsprechen dem Index, der nachgebildet wird, und der zugrunde liegenden Gewichtung wie auch der Strategie, die verfolgt wird.

Wichtig ist nur, im Vorfeld einen ordentlichen ETF zu finden, in dem man investieren möchte. Dazu habe ich etwas gesucht und einen ETF gefunden, der möglicherweise gut aufgestellt sein könnte. Sehen wir uns diesen nachfolgend etwas genauer an und stellen anschließend eine Beispielrechnung für einen möglichen Vermögensaufbau mittels dieses ETFs auf.

Ein ETF als Beispiel

Die Rede ist vom ETF Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (WKN: A1XB5U), der von der Concept Fund Solutions plc herausgegeben wird. Der ETF bildet den Index MSCI World optimiert nach, das heißt, es werden alle Aktien gekauft und verkauft, die im Referenzindex enthalten sind, jedoch werden auch nach bestimmten Kriterien einzelne Werte aus dem Referenzindex übergewichtet, um die Performance zu beeinflussen.

Die laufenden Kosten pro anno belaufen sich auf nur 0,19 % und der ETF ist thesaurierend, was bedeutet, dass die Dividenden einbehalten werden und somit der Kursentwicklung zugutekommen. Zudem werden derivative Techniken eingesetzt, um die Performance zu beeinflussen.

Auf Basis von fünf Jahren konnte der ETF eine jährliche Rendite von 9,15 % erzielen, was sehr gut ist. Fünf Jahre sind nicht die Ewigkeit, weshalb die langfristige jährliche Rendite (zehn oder mehr Jahre) in Zukunft davon abweichen und geringer ausfallen könnte. Wenn man allerdings bedenkt, dass der verhältnismäßig kleine DAX eine historische (50 Jahre) jährliche Rendite von 7 % aufweist, halte ich es durchaus für im Bereich des Möglichen, dass der erwähnte ETF diese Rendite outperformen könnte.

Und so könnte man sein Vermögen vermehren

Würde man zu Beginn für 5.000 Euro Anteile an dem ETF kaufen und monatlich 150 Euro von seinem Gehalt abzweigen und dazugeben, hätte man, bei einer jährlichen Rendite von 8,94 % (die laufenden Kosten habe ich abgezogen) nach 20 Jahren bereits ein beeindruckendes Vermögen in Höhe von 123.627 Euro.

Man kann, denke ich, sagen, dass der Aufwand sich in Grenzen hält und das Ergebnis sich definitiv sehen lässt. Sollte ein Unternehmen pleitegehen, das in dem ETF drin ist, kann das kurzfristig für einen Knick in der Performance sorgen, aber der Platz wird in aller Regel automatisch nachbesetzt – das Risiko für einen Totalverlust hält sich also für einen ETF-Anleger durchaus in Grenzen.

Es empfiehlt sich, dennoch vor der ersten Investition ein wenig zu recherchieren und den passenden ETF zu finden, der auf die eigenen Bedürfnisse zugeschnitten ist. Hat man das einmal geschafft, läuft der Rest so gut wie von alleine.

Ist das die „nächste Netflix“? Zurzeit nimmt ein Trend Fahrt auf, der frühe Investoren so glücklich machen könnte wie die Netflix-Investoren der ersten Stunde: Gaming. Netflix hat seine Aktionäre bereits auf diese Entwicklung vorbereitet: „Wir konkurrieren mit diesem disruptiven Trend … und wir werden ihn vermutlich verlieren …!“ Dieses Unternehmen könnte Netflix als König des Next-Gen-Entertainment entthronen.

Wir möchten dir gerne alle Einzelheiten über dieses Unternehmen an die Hand geben. Klick hier für weitere Informationen zu der Aktie, von der wir glauben, dass sie von diesem Trend profitieren wird … und die „nächste Netflix“ werden könnte. Fordere unseren neuen kostenlosen Spezialreport „Die Gaming-Industrie steht vor einem neuen Schub – Das ist unsere Topempfehlung“ jetzt an!



Caio Reimertshofer besitzt keine der erwähnten Wertpapiere. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Wertpapiere.

Motley Fool Deutschland 2020