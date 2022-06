MSCI World: Darum ist der Aktienindex eine gute Wahl in Krisenzeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "MSCI World":

An der Börse sind derzeit die rasante Inflation, Zinsängste und Rezessionssorgen sowie Corona-Lockdowns, Lieferkettenprobleme und der Krieg in der Ukraine die bestimmenden Themen. Für sich genommen wären diese Themen bereits Anlass zur Sorge, das Zusammenspiel dieser Faktoren führt jedoch zu einem toxischen Gemisch, das die Märkte in den vergangenen Wochen schwer getroffen hat. Der MSCI World hat sich besser geschlagen… Hier weiterlesen