MSCI-World-Crash: Die Fehler der anderen sind deine größte Chance

Ist der MSCI World Index reif für den großen Crash? Es springt einiges dafür, aber auch einiges dagegen.

So richtig rund läuft es definitiv nicht. Direkt nach dem Start ins neue Jahr fiel der MSCI World um mehr als 10 %.

Die Erholung lief gut an. Doch womöglich ist das nur eine kurze Verschnaufpause. Oder wie es Finanzexperten gerne formulieren: Der letzte Sprung der toten Katze.

In diesem doch sehr wahrscheinlichen Fall wird wieder das passieren, was eigentlich immer passiert. Crash-Propheten treten auf die Bühne und behaupten, dass sie es schon immer gewusst hätten. Gar einige Leerverkäufer, die mit dem MSCI World Crash richtig viel Geld verdient haben.

Der kleine MSCI-World-Investor ist wie immer der Dumme. Keine Chance gegen die großen Starinvestoren dieser Welt.

Doch auch Starinvestoren machen Fehler. Und die sind deine größte Chance.

Investieren ist auch nur ein Spiel

Der Aktienmarkt erinnert mich manchmal an meine einstige Lieblings-Bar. Die war unter anderem auch deshalb sehr beliebt, weil dort eine Tischtennisplatte zur Verfügung stand.

Lockeres Pingpong war allerdings nicht angesagt. Jeden Abend trafen sich die Experten zum professionellen Schlagabtausch. Manche hatten sogar eigenhändig gebaute Tischtennisschläger mit dabei.

Gegen diese quasi olympische Auswahl hatte niemand eine Chance. Bis eines Abends klar wurde, dass auch diese eisenharten Profis eklatante Schwächen hatten.

Der Sieg über die Arroganz der Profis

Meine Strategie war simpel. Keine riskanten Manöver und viel Geduld. Alles, was ich wollte, war, den Ball so oft wie möglich über das Netz zu bringen.

Es funktionierte. Ich gewann ein Spiel nach dem anderen. Nicht, weil ich so gut spielte. Sondern weil ich von den Fehlern der anderen profitierte, die im Eifer der Ungeduld immer wieder zu riskanten Manövern übergingen.

Ich war der MSCI-World-Investor des Tischtennis. Ich versuchte nicht, die Aktienkurse besser vorherzusagen als die Profis, sondern nur, konstant und regelmäßig Kapital am weltweiten Aktienmarkt unterzubringen.

Erst die Fehler der anderen ermöglichen einen unverschämt günstigen MSCI World

Ein ausgeprägter MSCI World Crash ist sicher für niemanden ein Zuckerschlecken. Doch neben vielen überängstlichen Privatanlegern werden sich auch wieder etliche Starinvestoren verschätzen.

In zehn Jahren schauen wir dann wieder auf die Statistiken und sehen, dass kaum einer dieser ach so gut informierten Profis die Rendite des MSCI World Index erreicht hat. Schlimmer noch: Durch kurzfristige Panikverkäufe und sündhaft teure Absicherungen hat man dem normalen MSCI-World-Investor unverschämt günstige Kurse ermöglicht.

Jeder Crash ist eine hoch emotionale Angelegenheit. Und in solchen Phasen machen Menschen, die mit zu viel Risiko und zu viel Ungeduld agieren, tödliche Fehler.

So wie die Profis an der Tischtennisplatte. Am Ende waren deren Fehler meine größte Chance. Diesen kleinen Sieg über die Arroganz der Profis genieße ich bis heute.

Der Artikel MSCI-World-Crash: Die Fehler der anderen sind deine größte Chance ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Motley Fool Deutschland 2022