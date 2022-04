MSCI-Aktie: Ein Blick auf die Kapitalrendite!

MSCI (NYSE:MSCI) verdiente im ersten Quartal 228,42 Mio. USD, was einem Anstieg von 17,83 % gegenüber dem vorangegangenen Quartal entspricht. MSCI verzeichnete außerdem einen Gesamtumsatz von 559,95 Mio. $, was einem Anstieg von 1,84 % gegenüber dem vierten Quartal entspricht. Im 4. Quartal verdiente MSCI 193,87 Mio. $, und der Gesamtumsatz erreichte 549,84 Mio. $. Was ist ROCE? Die Kapitalrendite… Hier weiterlesen