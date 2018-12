MSA Safety: Anleger dürfen gespannt sein!

An der Börse New York notiert die Aktie MSA Safety am 26.12.2018, 00:56 Uhr, mit dem Kurs von 79,68 USD. Die Aktie der MSA Safety wird dem Segment "Bürodienstleistungen" zugeordnet.

Unsere Analysten haben MSA Safety nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Derzeit liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 19,19. Das bedeutet, für jeden Euro Gewinn von MSA Safety zahlt die Börse 19,19 Euro. Dies sind 52 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Im Bereich "Aerospace & Defense" liegt der durchschnittliche Wert momentan bei 40,18. Aus diesem Grund ist der Titel unterbewertet und wird daher auf Grundlage des KGV als "Buy" eingestuft.

2. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von MSA Safety im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich negative Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um MSA Safety. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Sell"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Sell".

3. Dividende: Aus der gezahlten Dividende und dem jeweiligen Kurs errechnet sich die Dividendenrendite. MSA Safety weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,71 % aus. Diese Rendite ist nur leicht niedriger als der Branchendurchschnitt ("Aerospace & Defense") von 2,23 %. Mit einer Differenz von lediglich 0,52 Prozentpunkten ergibt sich daraus die Einstufung als "Hold" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.