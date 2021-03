MSA Safety Aktie: Von den Insidern lernen!

Eine Form 4 Einreichung bei der SEC am Dienstag, 9. März zeigte, dass Ryan John T Iii 1.677 Aktien von MSA Safety Inc (NYSE:MSA) zu einem durchschnittlichen Preis von 164,00 $ verkauft hat. Durch die Transaktion erhöhte sich der Anteil der Führungskraft an MSA Safety Inc. auf 729.641 Aktien. Die Aktien von MSA Safety wurden gegenüber dem letzten Schlusskurs unverändert gehandelt.

