MRT-Untersuchung: Viele Patienten-Sorgen unbegründet

Baierbrunn (ots) - Die Ankündigung einer Magnetresonanztomografie(MRT) versetzt viele Patienten in Panik. Doch viele Sorgen sindunbegründet, wie Experten im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau"erklären. "Die Ängste vor dem MRT haben viele Aspekte", sagtProfessorin Birgit Ertl-Wagner, Radiologin am UniklinikumMünchen-Großhadern. Manchen Patienten ist mulmig, weil sie noch nieeine solche Untersuchung hatten. Andere leiden unter Ängsten vor derEnge in der Röhre. Dazu kommen der Lärm, den die Geräte machen, sowieFurcht vor Kontrastmitteln, die mitunter vorab gespritzt werden. Wasviele nicht wissen: Die engen und dunklen Röhren werden heute kaumnoch verwendet. Moderne MRT-Systeme sind geräumiger, hell beleuchtet,auf beiden Seiten offen und deutlich leiser. "Das Rattern ist völlignormal und soll auch so sein", sagt Radiologin Ertl-Wagner. Aber diePatienten können über Kopfhörer Musik oder Hörspielen lauschen. Übereine Gegensprechanlage stehen sie ständig mit dem Arzt in Kontakt -und mit einem Klingelknopf in der Hand können sie jederzeit Hilferufen. Wer einmal in der Röhre war, hat beim nächsten Mal meist keinProblem mehr damit, wie Ertl-Wagner berichtet: "Nach der Untersuchungsagen viele Patienten: Ach, so schlimm war es doch nicht."Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei.Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 10/2018 B liegt aktuell inden meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360Fax 089 / 744 33 459E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Apotheken Umschau, übermittelt durch news aktuell