MRM//Mccann führt Boykott-sicheres Feinkost-Label ein, um die Gesellschaft durch Lebensmittel und Getränke zu vereinen

Das erste Boykott-sichere Label für Zutaten von beiden Seiten derspanisch-katalanischen GrenzeMadrid (ots/PRNewswire) - MRM//Mccann, ein Marketingunternehmenmit Sitz in Madrid, hat Boycott-Proof Delicatessen ins Leben gerufen,ein einzigartiges Label für Produkte mit Zutaten von beiden Seitender Grenze zwischen Katalonien und dem übrigen Spanien. Die Kampagnesoll Vorurteile durch die Lebensmittel-Initiative aus dem Weg räumen.Diese Idee wurde als Antwort auf den politischen Konflikt zwischenKatalonien und dem übrigen Spanien geboren. Katalonien ist eineRegion von Spanien mit einer sehr ausgeprägten historischenIdentität, deren Regierung die Unabhängigkeit von Spanien anstrebt.Lokale Erzeuger erleiden große wirtschaftliche Verluste durch denBoykott von katalanischen Produkte durch Spanien und von spanischenProdukten durch Katalonien.Das Boycott-Proof-Delicatessen-Label umfasst Produkte wie Cava,Olivenöl, Schokolade und Honig.Die eine Hälfte von ihnen ist alsspanisch und die andere Hälfte als katalanisch gekennzeichnet.Allerdings offenbart sich die Wahrheit, wenn man den Aufkleber, derdas Etikett unterteilt abzieht: Die Zutaten sind die gleichen. Esgibt keine Grenze, die alles trennen kann, was wir gemeinsam haben.Bei einer Verkostung zur Einführung des Produktangebots wurdenzwei Versionen der einzelnen Produkte bereitgestellt, einekatalanische und eine spanische - mit der anschließenden Enthüllungder Wahrheit. Die Produkte wurden auch an Restaurants undGourmet-Geschäfte auf beiden Seiten geliefert, damit die Kunden daseine oder das andere entsprechend ihrer Ideologie auswählen können.Nachdem Sie festgestellt hatten, dass die Inhalte die gleichen waren,waren sie eher geneigt, ihre Meinung zu ändern. Darüber hinaus wurdenProdukte auch an bekannte Personen und Politiker aus beiden Regionengeliefert.Verbraucher können Produkte von regionalen Erzeugern aus demGrenzgebiet direkt bei www.boycottproofdelicatessen.com kaufen. JederHersteller kann dem Label beitreten und seine Produkte bei diesemBoykott-freien Online-Store kaufen - eine langfristige Plattform, umihnen dabei zu helfen, die Folgen des Boykotts zu vermeiden.Dies ist eine Initiative der Zeitschrift Tapas mit dem Ziel, dieGesellschaft durch Lebensmittel zu vereinen. Die Kampagne wurde vonMRM // McCann Madrid entwickelt.- Der politische Konflikt zwischen Katalonien und Spanien steht vorseiner schlimmsten Krise seit Jahrzehnten.- 23 % der nicht-katalanischen spanischen Verbraucher kaufen keineProdukte aus Katalonien mehr.- 100 % katalanisch, 100 % spanisch. Sicher gegen Boykott - sichergegen Argumente.- Eine Initiative, um die katalanische und die spanische Gesellschaftdurch Lebensmittel zu vereinen.- Eine langfristige Lösung zur Unterstützung regionaler Produzenten,um Boykott-bedingte Folgen zu vermeiden.- Es gibt keine Grenze, die alles trennen kann, was wir gemeinsamhaben.(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/880077/Boycott_Proof_Delicatessen.jpg)(Foto: https://mma.prnewswire.com/media/880078/Boycott_Proof_Delicatessen.jpg)Pressekontakt:Interviewanfragen: +34-627-490-542marta.caseny@mrm-mccann.comOriginal-Content von: MRM Madrid, übermittelt durch news aktuell