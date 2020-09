MRMC und Dimension setzen mit der Einführung des Polymotion Stage Trucks neue Maßstäbe in der volumetrischen Videoerfassung

London (ots/PRNewswire) - In einer weiteren Weltneuheit hat Mark Roberts Motion Control (MRMC - ein Unternehmen der Nikon-Gruppe) heute den Polymotion Stage Truck vorgestellt - die Spitzentechnologie der mobilen volumetrischen Videoerfassung (3D-Video).Der Polymotion Stage Truck ist weltweit das erste mobile volumetrische 3-in-1-Studio auf Rädern. Er wurde entwickelt, um die zeitempfindlichen Bedürfnisse von Rundfunkanstalten, Sportgrößen und Kreativagenturen bei der Erstellung von Inhalten zu unterstützen. Diese mobile Plattform kann überall auf der Welt volumetrische Videos drehen, 3D-Standbilder aufnehmen und vollständige Avatare erstellen.Die mobile volumetrische Technologie gewann letzten Monat den begehrten SVG Sports TV Award 2020 für die hervorragende Produktionsleistung (Innovation). In Kooperation mit Sky Sports wurden digitale Nachbildungen der weltbesten Golfer für eine noch nie dagewesene Schwunganalyse bei den 148. Open erstellt. Die Jury sagte: "Die Kombination aus volumetrischem Erfassen und wiederholtem Abspielen unter schwierigen Bedingungen hatte eine große Wirkung und war nach Ansicht der Preisrichter eine der Innovationen, bei denen man sich fragt: 'Wie haben sie das gemacht?' Das ist definitiv die Art von Innovation, die unsere Branche voranbringt."Tempo und Genauigkeit des Einsatzes sind die Schlüsselelemente des Polymotion Stage Truck. Die neuesten Hydrauliksysteme erweitern den Auflieger und verdreifachen die Stellfläche so effektiv, um einen Greenscreen-Aufnahmeraum von 46 m2 zu präsentieren, während die automatische, selbstnivellierende Hydraulik die erforderliche Stabilität für die volumetrische Videoerfassung gewährleistet.Innen wurde der Polymotion Stage Truck für maximale Flexibilität und Talentaufnahme ausgestaltet. Neben dem Studioraum bieten zwei vollständig klimatisierte Mehrzweckräume die Möglichkeit, leicht zugängliche Einrichtungen für Frisur, Make-up und Garderobe, Green-Screen-Räume oder sogar zusätzliche Fotostudios zu nutzen, um das volle Studioerlebnis direkt vor Ort zu schaffen. Die Ein- und Ausgänge an beiden Enden des Aufliegers ermöglichen es den Künstlern, das Studio schnell zu betreten/verlassen, ideal für die Aufnahme von großen Gruppen von Einzelpersonen, wie etwa bei Sportmannschaften oder eines ganzen Ensembles. Der Auflieger verfügt auch über ein vollständiges Datenvorverarbeitungszentrum für die schnelle Durchsicht von Filmmaterialquick, das kreative Entscheidungen vor Ort ermöglicht.Sara Gamble, Leiterin für volumetrische Lösungen, erläuterte: "Mit Stage Dome und Stage Truck können wir an jeden beliebigen Ort begeben, um Talente zu erfassen und die Branche durch die Bereitstellung kreativer Inhalte vor Ort zu unterstützen."Im Zuge der weltweiten Pandemie operiert der Polymotion Stage Truck gemäß den Regierungs- und APA-Richtlinien unter "Safe-shoot"-Bedingungen.Simon Windsor, Mitbegründer und Co-Geschäftsführer von Dimension, sagte: "Diese revolutionären mobilen Aufnahmestudios werden uns völlig neue virtuelle Unterhaltungsarten und Inhalte in den Bereichen Sport, Musik, Mode und mehr eröffnen. Von Britannia VR bei Sky bis hin zum packenden Krieg der Welten - volumetrische und Echtzeit-Technologien legen den Maßstab für Unterhaltung mit täglich neuen Möglichkeiten immer höher."Der Polymotion Stage Truck wird neben dem Polymotion Stage Dome die Art verändern, in der volumetrische Videos in der Sport- und Unterhaltungsbranche erfasst werden. Dadurch kommen neue Möglichkeiten für das Anbieten einmaliger und fesselnder Inhalte auf.Polymotion Stage Truck Video (https://www.youtube.com/watch?v=SeSYjAS1-t4) ansehenBildarchiv (https://www.mrmoco.com/image-library/)Pressekontakt:press@mrmoco.com, +44 (0)1342 838000http://www.mrmoco.com/Über MRMCÜber NikonÜber Dimensionhttp://www.dimensionstudio.co/Video - https://www.youtube.com/watch?v=SeSYjAS1-t4Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1251647/Polymotion_Stage_Truck.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1028929/MRMC_Logo.jpgOriginal-Content von: Mark Roberts Motion Control, übermittelt durch news aktuell