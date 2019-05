MRI-Bewertung des BLL-Kennzeichnungsmodells: Verbraucherforschung sollte abgewartet werden (FOTO)

Berlin (ots) -Zu der Bewertung des Nährwertkennzeichnungsmodells des Bund fürLebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL - zukünftigLebensmittelverband Deutschland) durch das Max Rubner-Institut (MRI)kommentiert BLL-Präsident Philipp Hengstenberg: "Das MaxRubner-Institut hat bei unserem Modell genau wie bei den vorherbereits untersuchten Nährwertkennzeichnungsmodellen gemäß der vomInstitut angelegten Kriterien Vor- aber auch Nachteile festgestellt.Im ersten Bericht des MRI hieß es dazu, dass keines der Modelleuneingeschränkt empfohlen werden kann. Für die Mehrheit derBLL-Mitglieder ist es wichtig, dass eine vereinfachteNährwertkennzeichnung eben keine Gesamtbewertung des Lebensmittelsvornimmt, sondern die Kalorien und die Nährstoffe nach wie vordifferenziert voneinander betrachtet werden können, wie das auch beider Nährwerttabelle der Fall ist. Deshalb sind wir sehr gespannt aufdie Ergebnisse der Verbraucherbefragung durch das Bundesministeriumfür Ernährung und Landwirtschaft, in die auch das BLL-Modelleinbezogen wird. Danach wissen wir alle mehr und können dieDiskussion zu einem konstruktiven Ergebnis weiterführen, das Europaund eine europäische Lösung im Blick hat."HintergrundDer BLL unterstützt das im Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel derEtablierung eines vereinfachten Nährwertkennzeichnungssystem, um denVerbrauchern eine zusätzliche Orientierung zu bieten. Das BLL-Modell,das auf der Vorderseite von verpackten und verarbeitetenLebensmitteln die wesentlichen Nährstoffe sowie die Kalorienzahlanschaulich und leicht verständlich visualisiert, hatte der Verbandim April 2019 vorgestellt und empfohlen.Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V. (BLL)Der BLL (zukünftig: Lebensmittelverband Deutschland) ist derSpitzenverband der deutschen Lebensmittelwirtschaft. Ihm gehörenVerbände und Unternehmen der gesamten Lebensmittelkette "von Ackerbis Teller", also aus Landwirtschaft, Handwerk, Industrie, Handel undGastronomie an. Daneben gehören zu seinen Mitgliedern auch privateUntersuchungslaboratorien, Anwaltskanzleien und Einzelpersonen.Für weitere Informationen:Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e. V. (BLL)Christoph MinhoffHauptgeschäftsführerClaire-Waldoff-Straße 7, 10117 BerlinTel.: +49 30 206143-135, E-Mail: cminhoff@bll.deBLL-ÖffentlichkeitsarbeitManon Struck-PacynaTel.: +49 30 206143-127, E-Mail: mstruck@bll.deWeb: www.bll.deFacebook: https://facebook.com/UnserelebensmittelTwitter: https://twitter.com/BLL_deInstagram: https://instagram.com/unserelebensmittelOriginal-Content von: BLL - Bund für Lebensmittelrecht und Lebensmittelkunde e.V., übermittelt durch news aktuell