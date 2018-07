MP Evans: So schnell kann es gehen

Für die Aktie MP Evans aus dem Segment "Landwirtschaftliche Produkte" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse London am 20.07.2018 ein Kurs von 734 GBP geführt.Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.1. Analysteneinschätzung: Für MP Evans liegen aus den letzten zwölf Monaten 2 Buy, 0 Hold und 0 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Buy"-Rating entspricht. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten im Schnitt zur gleichen Beurteilung - unterm Strich ist das Rating für das MP Evans-Wertpapier aus dem letzten Monat "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 845 GBP. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (734 GBP) könnte die Aktie damit um 15,12 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die MP Evans-Aktie somit insgesamt eine "Buy"-Empfehlung.

