MPL schließt sich mit CleverTap zusammen, um das Nutzer-Engagement zu stärken und die Position der Liga für die IPL-Saison 2019 zu festigen

MLP überwindet Hindernisse, um der mehr als 25 Millionen starkenNutzerbasis ein immersives Erlebnis zu bieten und mobiles Gaming zumVolkssport zu machenMumbai, Indien (ots/PRNewswire) - CleverTap, dieManagement-Plattform für die gesamte Infrastruktur desKundenlebenszyklus, gab bekannt, dass die Mobile Premier League(MPL), Indiens am schnellsten wachsende E-Sports-Plattform, dieumfangreichen, datengestützten Erlebnisoptimierungsfunktionen desUnternehmens einsetzt, um die Position der Liga im umkämpften Gaming-und Fantasiesportmarkt zu festigen.Die MPL wurde im September 2018 gegründet und hat seitdem inweniger als einem Jahr mehr als 25 Millionen neue Nutzerhinzugewonnen. Die Liga verfügt über mehr als 30 Spiele. Eines davonist SuperTeam: ein Fähigkeiten-basiertes Spiel, das es Nutzernerlaubt, anstehende Kricket-Spiele auszuwählen, um ein Fantasie-Teamaufzustellen und in Form von Bargeld, so genannten Tokens oderÜbungswettkämpfen teilzunehmen. Um die Markenbekanntheit weiter zusteigern und die Position der Liga als Indiens größte mobileSportplattform während der Saison der Indischen Premier League (IPL)2019 zu festigen, gewann MPL den indischen Teamkapitän Virat Kohlials Markenbotschafter und veröffentlichte einen erstenFernsehwerbespot.Die durch KI und maschinelles Lernen gestützte Datenplattform vonCleverTap hilft MPL dabei mit einer 360-Grad-Sicht auf die einzelnenNutzer. So ist es möglich, verdeckte Muster in ihren Daten, wieAbschlussraten, aber auch Bottlenecks und Probleme innerhalb derSpiele, aufzuspüren. Somit ist MLB dazu in der Lage,fortschrittlichere Nutzersegmente zu entwickeln, die dasNutzerengagement und die Nutzerbindung mithilfe hochgradigpersonalisierter Kampagnen steigern.Sishir Kolli, VP of Product der MPL meint:"Wettbewerbsorientierte, mobile Gaming-Plattformen sorgen für dienächste große Welle des sozialen Engagements. Wir sind davonüberzeugt, dass die Kreation personalisierter Erlebnisse dasGeheimrezept für eine erfolgreiche wettbewerbsorientierteGaming-Plattform ausmacht." Kolli erläutert weiter: "Dank CleverTapsind wir dazu in der Lage, die Reise, die unsere Nutzer erleben, zuverstehen, Wege für mehr Engagement aufzuspüren und Chancen fürCross- und Upselling zu entdecken. Für unser Nutzerwachstum undunsere Nutzerbindung ist das geradezu erfolgsentscheidend."Mit CleverTap Journeys kann MPL neue Nutzer effektiv aufnehmen undOmnichannel-Kampagnen organisieren, um für mehr Konversionen undNutzerbindung zu sorgen. Durch das mithilfe von CleverTap gesteigerteEngagement konnte MLB während der IPL-Saison 2019 IPL bereits eineZunahme von 400 % in Bezug auf die Nutzerbindung verzeichnen.Anand Jain, Mitbegründer und Chief Strategy Officer bei CleverTapsagt dazu: "Fantasiesportarten bieten in Indien eine bemerkenswerteMöglichkeit für die Einbindung der Fans. MPLs Erfolgsgeschichtehinsichtlich der Skalierung und Nutzerzunahme ist geradezuinspirierend." Jain fügt hinzu: "Unsere Analyse- undKundenlebenszyklusfunktionen unterstützten MPL dabei, dasNutzerverhalten zu verstehen und relevante Nutzersegmente zuidentifizieren, die über mehrere Geräte hinweg mittelspersonalisierter Omnichannel-Kommunikation angesprochen werdenmüssen. Wir freuen uns, mit Indiens am schnellsten wachsenderwettbewerbsorientierter Gaming-Plattform zu kooperieren und fühlenuns geehrt, zu ihrem Wachstum beitragen zu dürfen, während dieExpansion in neue Länder in Südostasien voranschreitet."Informationen zu CleverTapCleverTap ist eine Plattform für dasKundenlebenszyklus-Management, die Marken dabei unterstützt, ingroßem Maßstab hervorragende Customer Experiences (Kundenerlebnisse)zu liefern. Mehr als 8.000 Unternehmen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2479374-1&h=54409951&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2479374-1%26h%3D1741194604%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fclevertap.com%252Fcustomers%252F%253Futm_source%253Dpr%2526utm_medium%253Dref%2526utm_campaign%253Dmplipl2019%26a%3Dcompanies&a=Unternehmen) überall auf der Welt, einschließlich Vodafone, Hotstar, Sony,Scoot, Carousell, GO-JEK, Cleartrip und BookMyShow vertrauen aufCleverTap, um personalisierte Customer Experiences zu liefern und denEinfluss ihres Omnichannel-Marketings über den gesamtenKundenlebenszyklus zu verbessern. CleverTap verfügt über dieRückendeckung führender Venture-Capital-Firmen, wie Sequoia India,Tiger Global Management, Accel und Recruit Holdings, und ist in SanFrancisco, London, Singapore, Mumbai und Bengaluru tätig. Um weitereInformationen zu erhalten, besuchen Sie clevertap.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2479374-1&h=1877424663&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2469649-1%26h%3D4156653916%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.clevertap.com%252F%253Futm_source%253Dpr%2526utm_medium%253Dref%2526utm_campaign%253Dfunding2019%26a%3Dclevertap.com&a=clevertap.com) oder folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2479374-1&h=3100992631&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2469649-1%26h%3D2473348866%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.linkedin.com%252Fcompany%252Fclevertap%252F%26a%3DLinkedIn&a=LinkedIn) und Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2479374-1&h=1678878437&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2469649-1%26h%3D3559826666%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftwitter.com%252Fclevertap%26a%3DTwitter&a=Twitter).About Mobile Premier LeagueMPL (Mobile Premier League) ist eine ganzheitliche mobileGaming-App, die im September 2018 auf den Markt kam. In der kurzenZeit seit der Veröffentlichung gewann die Plattform mehr als 25Millionen Nutzer hinzu, was sie zu Indiens am schnellsten wachsendenE-Sports-Plattform macht.MPL bietet Fans mobiler Spiele alles aus einer Hand undverschiedene, beliebte Fähigkeiten-basierte Spiele zur Auswahl.Niedrige Eintrittsbarrieren und eine umfangreiche Auswahl anZufallsspielen sorgen dafür, dass auch unerfahrene und neue Nutzerdie Chance erhalten, sich zu messen, Preise zu gewinnen und anWettbewerben, die die Plattform veranstaltet, teilzunehmen. Nutzerkönnen sie App über mpl.live (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2479374-1&h=2391424647&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2479374-1%26h%3D124589754%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.mpl.live%252F%26a%3Dmpl.live&a=mpl.live) und im App Storeherunterladen.