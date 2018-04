MPE 2018 AWARDS: Gewinner auf der MPE-Konferenz in Berlin am 21. Februar vorgestellt

Berlin (ots/PRNewswire) -Die MPE2018 AWARDS würdigten die Erfolge der TOP 14 Innovatorenund Führer im Bereich Zahlungsabwicklung in Europa auf der 11.jährlichen Fachkonferenz und Messe MPE2018 (Merchant PaymentsEcosystem) im Rahmen eines Galadinners vor 900Zahlungsabwicklungsprofis.Schon seit neun Jahren dienen die MPE AWARDS als Qualitätsmaßstabfür die Zahlungsabwicklung in Europa und helfen Händlern bei derEntscheidungsfindung bzgl. Zahlungsabwicklern. Für 2018 wurden dieKategorien vollständig überarbeitet, um in den Bereichen Anerkennungzu zollen und Preise zu verleihen, die auf dem heutigen Markt für dieZahlungsakzeptanz am wichtigsten sind. Neue Preiskategorien legtenden Schwerpunkt auf:Bestes Onboarding-Verfahren | POS-Innovation/POS SW-Zahlungs-App |Alternative Zahlungslösung | Beste Zahlungsabwicklungs-Partnerschaft| Zahlungslösung für alle Vertriebskanäle | MPE Influencer desJahres.Das Galadinner und die Zeremonie für die MPE 2018 AWARDS fanden am21. Februar im namhaften Fünf-Sterne-Hotel Intercontinental in Berlinstatt. Gastgeber des Galadinners zur Preisverleihung warenrenommierte Berater und Redner aus der Zahlungsbranche, Alex Rolfeund Neira Jones.Der PEOPLE'S CHOICE AWARD in der Kategorie "MPE INFLUENCER DESJAHRES" ging an: KACHING.Weitere Gewinner des JUDGE'S CHOICE AWARDS in den folgenden 13Kategorien sind:- ID-, SICHERHEITS- UND ANTIBETRUGS-LÖSUNGEN: ACI Worldwide- ALTERNATIVE ZAHLUNGSLÖSUNGEN: Saxo Payments Banking Circle- ACQUIRER DES JAHRES: First Data- INTERNATIONALE ZAHLUNGSLÖSUNGEN: LEMON WAY- ZAHLUNGSLÖSUNGEN IN ALLEN VERTRIEBSKANÄLEN: AltaPay, einUnternehmen der Valitor-Gruppe- DATENANALYSE UND WISSENSCHAFT: Cybertonica- START-UP-INNOVATION: ID-Pal- PROZESSOR DES JAHRES: PPRO- PSP AWARD: GPN DATA - Connected Payment Platforms- POS-INNOVATION/POS-SOFTWARE-ZAHLUNGSANWENDUNGEN: BS PAYONE- ON-BOARDING-VERFAHREN/LÖSUNG: BillPro- ZAHLUNGSABWICKLUNGS-PARTNERSCHAFT: Verifone- MOBILE ZAHLUNGSLÖSUNGEN: Yoyo"Mit einer Flut von Nominierungen dieses Jahr durch mehr alshundert Zahlungsabwickler fiel es unserer Jury schwer, 13 klareGewinner auszuwählen. Im Jahr 2018 wurde eine neue Preiskategoriehinzugefügt - MPE INFLUENCER DES JAHRES, der von der Zahlungsbranchedurch eine ÖFFENTLICHE ONLINE-WAHL bestimmt wurde. Wir gratulierenallen Gewinnern und Kandidaten der MPE2018 Awards", sagt NataliaIvanis, Head of Event Production, Empiria Group, die Organisatorinder MPE-Konferenzen.Informationen zum MPE:Merchant Payments Ecosystem (MPE) ist die einzige europäischeFachkonferenz, Messe und Gemeinschaft mit Schwerpunkt aufCard-Acquiring, Merchant Services, POS sowie mobiler undOnline-Zahlungsakzeptanz.Pressekontakt:e:MPE-Organisatorin (Empiria Group)Natalia Ivanis+421-917-802-770natalia.ivanis@empiriagroup.euOriginal-Content von: Merchant Payments Ecosystem (MPE), übermittelt durch news aktuell