MOVICOL® als Marke mit dem German Brand Award 2018 ausgezeichnet

Wettenberg (ots) -Norgines Marke MOVICOL® wird mit dem German Brand Award 2018 fürerfolgreiche Markenführung ausgezeichnet.Auszeichnung für erfolgreiche MarkenführungMOVICOL® erhält die Auszeichnung "Winner" im Bereich "Health &Pharmaceuticals" der Wettbewerbskategorie "Industry Excellence inBranding" und zählt damit zu der Auswahl an Preisträgern aus über1.250 Einreichungen.Mit der Auszeichnung wird das Unternehmen Norgine GmbH für diegelungene Markenstrategie belohnt, die in Zusammenarbeit mit der aufHealthcare spezialisierten Agentur meusel & hbp GmbH umgesetzt wird.Die Agentur meusel & hbp GmbH freut sich über die Auszeichnung mitdem German Brand Award 2018 für den "Marken-Schützling" MOVICOL®. DieMarke wird seit 2006 vom Team der Agentur betreut.Oft kopiert - nie erreichtFragt man in den Fachzielgruppen, der Ärzte, Apotheker und PTAsnach einem Mittel gegen Obstipation, wird MOVICOL® unter den erstenNennungen auftauchen. MOVICOL® ist für Ärzte und Apotheker mit derIndikation "Verstopfung" verknüpft, etwa so wie andere Marken aus demBereich der Konsumgüter in den allgemeinen Sprachgebrauch eingegangensind - eine Marke, die sich in ihrem Segment einen Namen gemacht hat.Die langjährige Markenstrategie der Kontinuität, Präsenz undVariabilität hat MOVICOL® zu einem festen Bestandteil im Markt derObstipationspräparate (Laxanzien) gemacht.Erfolg auf lange Sicht1996 brachte das Unternehmen Norgine mit MOVICOL® das erstemacrogolhaltige Laxanz in Deutschland auf den Markt.Heute, gut 20 Jahre später, umfasst die MOVICOL®-Familieverschiedene Darreichungsformen und Geschmacksvarianten und bietet sofür vielfältige Bedürfnisse eine Lösung gegen Verstopfung an.Unterstützt wird das Unternehmen von der in Wesel ansässigenAgentur meusel & hbp GmbH. Die erfolgreiche Zusammenarbeit begann in2006 und erfährt mit dem German Brand Award 2018 eine Auszeichnung,die verdeutlicht, dass sich langfristige Strategien auszahlen können.Gemeinsam haben die Unternehmen unter anderem erfolgreicheAufklärungsarbeit geleistet und umfangreiche Servicematerialien fürFachkreise und Anwender ausgearbeitet. "Wir freuen uns sehr, dass dieMarke MOVICOL® zu den Preisträgern des diesjährigen German BrandAward gehört und damit für eine der besten Marketingstrategienausgezeichnet wird. In der langjährigen Zusammenarbeit mit demUnternehmen Norgine GmbH ist es uns gelungen, das Thema Obstipation(Verstopfung) gekonnt für Fachkreise und Anwender umzusetzen und mitmaßgeschneiderten Materialien Unterstützung für die Praxis zuleisten." sagt Sabine Meusel, Managing Director der meusel & hbpGmbH, zur Auszeichnung für die Marke MOVICOL®. "Auch ist dieseAuszeichnung für uns ein Indiz dafür, dass sich langjährigePartnerschaften auszahlen." berichtet Sabine Meusel außerdem.Walter Antweiler, verantwortlicher Produktmanager für MOVICOL® beiNorgine GmbH, freut sich ebenfalls über die Vergabe des German BrandAward durch die unabhängige Jury aus Markenexperten: "Für unsbedeutet diese Auszeichnung, dass wir für MOVICOL® eineMarkenkompetenz geschaffen haben, die es trotz der sensiblen Thematikrund um das Thema Obstipation (Verstopfung) geschafft hat, sich imMarkt zu etablieren. Das Team, welches MOVICOL® als Marke betreut,ist auch ein kleines bisschen stolz, einen Aufklärungsbeitrag zuleisten und das Thema Verstopfung aus dem Tabu-Bereichherauszuholen."Der Preis für erfolgreiche MarkenführungInitiiert von der Design- und Markeninstanz Deutschlands, juriertvon einem hochkarätigen Expertengremium aus Markenwirtschaft undMarkenwissenschaft: Der German Brand Award ist die Auszeichnung fürerfolgreiche Markenführung in Deutschland. Er entdeckt, präsentiertund prämiert einzigartige Marken und Markenmacher - und bringt nichtnur die Gewinner voran, sondern auch ihre jeweiligen Branchen.Norgine GmbH nahm den Award am Donnerstag, den 21. Juni 2018,Unter den Linden in Berlin in Empfang.Hinweis für Redaktionen:Über NorgineNorgine ist ein europäisches Spezialpharmaunternehmen mit direkterPräsenz in allen größeren Europäischen Märkten. Im Jahr 2017 beliefsich der Nettoumsatz von Norgine auf 345 Mio. Euro und erzielte damiteine Steigerung von 17 Prozent ggü. dem Vorjahr.Norgine beschäftigt über 1.000 Mitarbeiter in den BereichenMarketing und Vertrieb, Entwicklung und Herstellung, die sich umkommerzielle Themen sowie die Entwicklung, Herstellung und Logistikunserer Produkte kümmern.Norgine ist spezialisiert auf Gastroenterologie, Hepatologie,Krebserkrankungen und Supportive Care.Norgine hat ihren Hauptsitz in den Niederlanden. Norgine verfügtüber eine Niederlassung für Forschung und Entwicklung in Hengoed(Wales) sowie zwei Produktionsanlagen in Hengoed (Wales) und in Dreux(Frankreich).Näheres erfahren Sie unter www.norgine.comIm Jahr 2012 rief Norgine das zusätzliche Geschäftsfeld NorgineVentures ins Leben, welches innovative Unternehmen aus derGesundheitsbranche durch die Bereitstellung von Fremdkapital inEuropa und den USA unterstützt. Für weitere Informationen besuchenSie bitte www.norgineventures.com.MOVICOL, NORGINE und das Norgine-Segel sind eingetragene Markender Norgine-Unternehmensgruppe.