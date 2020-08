MOUNTAINBIKE TESTIVAL findet 2020 nicht statt (FOTO)

Stuttgart, Deutschland (ots) - Das beliebte MOUNTAINBIKE TESTIVAL e powered by Bosch in Brixen wird wegen der aktuellen Entwicklung der Corona-Infektionszahlen abgesagt. Damit wird die noch vor wenigen Wochen getroffene Entscheidung zurückgenommen, das erfolgreiche Event in diesem Jahr stattfinden zu lassen. Während seinerzeit das Infektionsgeschehen rückläufig war, lässt die derzeitige Entwicklung befürchten, dass Veranstaltungen mit Hunderten von Besuchern schon bald nicht mehr erlaubt sein werden."Wir werden gerade alle zunehmend mit Reisewarnungen in Nachbarländer, verordneten Corona-Tests und drohenden Quarantänepflichten konfrontiert - und die Prognosen lassen nicht darauf hoffen, dass sich die Lage in den nächsten vier Wochen bis zum Testival entspannen würde", sagt Melissa Eisgruber von der Motor Presse Stuttgart, die das Event als Projektverantwortliche mit ihrem Team organisiert hat. "Deshalb haben wir uns schweren Herzens entschlossen, jetzt abzusagen, um allen Beteiligten Planungssicherheit zu gewähren und sie nicht noch tiefer in die Vorbereitungen einsteigen zu lassen."Rund 60 Aussteller hatten sich ursprünglich für das vom 17. bis zum 20. September 2020 geplante MOUNTAINBIKE TESTIVAL e powered by Bosch in der Brixener Altstadt angemeldet, um dem Publikum ihre Neuheiten für die nächste Saison vorzustellen. Die Brixener Hotels haben allen Besuchern, die bereits eine Unterkunft gebucht hatten, großzügige Stornobedingungen gewährt. Besucher, die auf ihren Bike-Urlaub in Brixen nicht verzichten wollen, können auch ohne Testival an ausgewählten geführten Touren teilnehmen. Event-Team, Aussteller und Besucher hoffen nun darauf, dass die beliebte Veranstaltung im kommenden Jahr wie gewohnt stattfinden kann. Der Termin steht bereits: 23. bis 26. September 2021.Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.de http://www.motorpresse.dehttp://www.facebook.com/motorpresseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/133394/4684375OTS: Motor Presse Stuttgart, MOUNTAINBIKEOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, MOUNTAINBIKE, übermittelt durch news aktuell