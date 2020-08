MOTOR PRESSE STUTTGART wechselt zum April 2021 seinen Dienstleister für den Vertrieb (FOTO)

Stuttgart (ots) - Das Special-Interest-Medienhaus MOTOR PRESSE STUTTGART wechselt zum 1. April 2021 seine Dienstleister für den Vertrieb. Die vertriebliche Betreuung des Einzelverkaufs aller Objekte übernimmt ab diesem Zeitpunkt MZV MODERNER ZEITSCHRIFTEN VERTRIEB in Unterschleißheim bei München. Die vertriebliche Betreuung der Abonnements und des Shopgeschäfts übernimmt BurdaDirect."Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit den neuen Partnern", sagt Dr. Andreas Geiger, Geschäftsführer MOTOR PRESSE STUTTGART. "Wir wollen die Märkte künftig noch intensiver bearbeiten und sehen uns hierzu bei MZV und Burda Direct gut aufgehoben.Henning Ecker, geschäftsführender Gesellschafter MZV: "Mit der Motor Presse Stuttgart haben wir außerhalb der Gesellschafter den größten Neukunden der Firmenhistorie gewonnen. Das macht uns besonders stolz und gleichzeitig ist es für uns eine hohe Verpflichtung, unseren Vertriebsservice konsequent weiter zu verbessern."Ralf Schnetz, Geschäftsführer BurdaDirect: "Die Generierung, Bindung und Rückgewinnung von Abonnenten ist in den vergangenen Jahren deutlich komplexer geworden. Als erfahrener Partner freuen wir uns darauf, mit der Motor Presse Stuttgart gemeinschaftlich, transparent und vertrauensvoll an der Steigerung der Abowertschöpfung, Kundenbindung und Bestandsentwicklung ihrer starken Medienmarken zu arbeiten."Die MOTOR PRESSE STUTTGART ( http://www.motorpresse.de ) ist eines der führenden Special-Interest-Medienhäuser international und mit Lizenzausgaben und Syndikationen in 20 Ländern rund um die Welt verlegerisch aktiv. Die Gruppe publiziert rund 80 Zeitschriften, darunter AUTO MOTOR UND SPORT, MOTORRAD, MEN'S HEALTH, MOUNTAINBIKE und viele, auch digitale, Special Interest Medien in den Themenfeldern Auto, Motorrad, Luft- und Raumfahrt, Lifestyle, Sport und Freizeit. Alleininhaber der MOTOR PRESSE STUTTGART sind die Gründerfamilien Pietsch und Scholten zusammen mit Herrn Dr. Hermann Dietrich-Troeltsch.Kontakt:Dirk Johae Leiter Unternehmenskommunikation Motor Presse Stuttgart Tel.: +49 711 182-1657 Mobil: +49 176 11182007 djohae@motorpresse.de http://www.motorpresse.de http://www.facebook.com/motorpresseWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/22036/4690339 OTS: Motor Presse StuttgartOriginal-Content von: Motor Presse Stuttgart, übermittelt durch news aktuell