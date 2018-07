MOTORWORLD Classics Berlin 2018: Oldtimer-Messe lässt goldene Zeiten aufleben (FOTO)

Berlin (ots) -Die Oldtimer-Messe MOTORWORLD Classics Berlin ist viel mehr alseine Autoschau mit Exponaten vergangener Zeiten. Die internationaleVeranstaltung, die vom 4. bis zum 7. Oktober 2018 wieder in denhistorischen Hallen der Messe Berlin stattfindet, ist einLifestyle-Event und eine Reise in die Vergangenheit. Neu in diesemJahr ist die "Lange Nacht der Oldtimer", mit der die Messe am 4.Oktober eröffnet wird.Oldtimer und Youngtimer, Premium-Sportwagen, klassischeMotorräder, historische Nutzfahrzeuge, Modellautos sowieRetro-Spielzeug, Accessoires, Mode und vieles mehr - die MOTORWORLDClassics Berlin ist ein Erlebnis nicht nur für Fahrzeugliebhaber,Autoclubs und Szenefans. Im Sommergarten und in den historischenHallen unter dem Berliner Funkturm werden vergangene Zeiten zum Lebenerweckt. Denn nicht nur das Ambiente und das Unterhaltungsprogrammder Messe sind ganz im Swing der 1920er bis 1950er Jahre gestaltet,auch das Team der MOTORWORLD Classics Berlin und viele Ausstellerkleiden sich im Stil der "good old times", und die Besucher sindebenfalls dazu aufgerufen.Auf rund 45.000 Quadratmetern präsentieren sich auf der Messenationale und internationale Automobilhersteller mit historischenWurzeln, Top-Händler, Technik-Spezialisten, zahlreiche engagierteClubs und Privatleute mit ihren automobilen Schätzen. Die Liebhabervon Zweirädern dürfen sich auch 2018 wieder auf besondereMotorrad-Highlights im "Maschinenraum" und "Motodrom" freuen. Derbeliebte Teilemarkt, auf dem Ersatzteile, Zubehör und Automobiliaangeboten werden, findet ebenfalls wieder statt. Er wird 2018 eineeigene Halle - rund 2.500 Quadratmeter - erhalten.Lange Nacht der OldtimerIn diesem Jahr findet am 4. Oktober 2018 erstmals die "Lange Nachtder Oldtimer" statt. Bei dem Opening-Event erleben die Besucher dieMOTORWORLD Classics Berlin am Abend mit Walking-Acts undverschiedenen Aktionen der Aussteller, treffen auf Rennsportlegendenoder vielleicht den ein oder anderen Prominenten. Die Messe ist andiesem Tag von 17 bis 22 Uhr geöffnet und jeder Besucher wird miteinem Glas Sekt begrüßt."Berliner Bären" für Oldtimer-Clubs und AusstellerDie Oldtimer-Clubs sind der Treibstoff der Klassiker-Szene und einwichtiger Bestandteil der MOTORWORLD Classics Berlin. Ihnen widmetdie Messe einen eigenen Bereich - und der wird es in sich haben. DennClubs, die ihren Messestand unter ein selbst gewähltes Motto stellen,nehmen automatisch an dem Clubwettbewerb teil. Eine Jury wird auch2018 wieder die drei schönsten und originellsten Club-Stände miteinem "Berliner Bären" prämieren. Ausgezeichnet werden aber nicht nurdie Clubs, sondern auch die Exponate der Aussteller und zwar - freinach Berliner Schnauze - in den Kategorien "Dit Originalste", "DitSeltenste", "Dit Knuffigste" und "Dit Beste".Privater Fahrzeugmarkt im SommergartenSehen und gesehen werden - dafür gibt es auf der MOTORWORLDClassics Berlin reichlich Gelegenheit. Alle privaten Oldtimer mitH-Kennzeichen oder Mindestalter 30 Jahre sind herzlich eingeladen,kostenlos im Sommergarten zu parken. Auch private Fahrzeugverkäufer,die ihren Klassiker nicht der Halle ausstellen möchten, können hiereinen Stellplatz buchen. Bei der Einfahrt in den Sommergarten werdenalle Fahrzeuge charmant und professionell von Moderator undSzene-Kenner Johannes Hübner begrüßt.Lifestyle der "good old times"Auf der MOTORWORLD Classics Berlin tauchen die Besucher ein in dasLebensgefühl vergangener Zeiten. Ob bei chauffierten Oldtimer-Fahrtenoder dem abwechslungsreichen Eventprogramm - das goldene Zeitalterdes vergangenen Jahrhunderts wird in Berlin zu neuem Leben erweckt.Für musikalische Unterhaltung sorgen Künstler wie die Herr'n vonder Tankstelle, die Evergreens mit sehr viel nostalgischem Charmeinterpretieren. Das Rufus Temple Orchestra, das sich den schönstenPerlen des Hot Jazz und Ragtime der 1920er Jahre widmet, bietet eintanzfreudiges Spektakel mit viel Liebe zum Detail.Internationaler Standort mit AutomobilgeschichteWas viele nicht wissen: Der Standort der MOTORWORLD ClassicsBerlin blickt auf eine große Automobilgeschichte zurück. 1899 fand inder Hauptstadt die erste internationale Motorenwagen-AusstellungDeutschlands statt. Zudem waren in Berlin und Brandenburg einst diegrößten Automobilbaufirmen des Landes angesiedelt und es gab hierviele kleine, innovative Automobilhersteller undKarosserie-Manufakturen.Berlin ist ein beliebter Hot-Spot, der Gäste, Renn- undMotorsportlegenden sowie Prominente aus der ganzen Welt anlockt.Diese Internationalität ist auch auf der MOTORWORLD Classics Berlinzu spüren. Denn unter den 28.500 Gästen, die 2017 zur Oldtimer-Messekamen, waren auch viele internationale Besucher.Veranstalter:Die Oldtimer-Messe MOTORWORLD Classics Berlin, die seit 2015jährlich ihre Tore öffnet, wird von der MoWo Messe- undVeranstaltungs GmbH & Co. KG und der Messe Berlin GmbH veranstaltet.Öffnungszeiten:Donnerstag, 4. Oktober 2018: 17.00 bis 22.00 Uhr "Lange Nacht derOldtimer"Freitag und Samstag, 5. und 6. Oktober 2018: 09.00 bis 18.00 UhrSonntag, 7. Oktober 2018: 09.00 bis 18.00 UhrEintrittspreise:"Lange Nacht der Oldtimer": 20,00 EuroEinzel-Tageskarte Freitag, Samstag und Sonntag: 16,00 EuroFamilien-Tageskarte (2 Erwachsene, 3 Kinder): 30,00 EuroVIP-Tageskarte AVUS *: 99,00 Euro* Zugang zur AVUS-Lounge mit Catering, auch gültig am Donnerstag,VIP-ParkplatzWeitere Informationenwww.motorworld-classics.dewww.messe-berlin.dePressekontakt Veranstalter:Wiebke Deggau, PR & Öffentlichkeitsarbeit, im Auftrag der MoWo Messe-und Veranstaltungs GmbH & Co. KG,Donnersbergring 16, D-64295 Darmstadt,Mobil: +49 (177) 4718031, Mail: pr@motorworld-classics.dewww.motorworld-classics.dePressekontakt:Messe Berlin GmbHWolfgang Rogall, stellv. Pressesprecher und PR-ManagerTel.: +49 (30) 3038 2218, rogall@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell