AB MORGEN ERHÄLTLICH: VULCAN PRO TASTATUREN UND BURST PRO MAUS MIT DEM BRANDNEUEN, UNGLAUBLICH SCHNELLEN TITAN SWITCH OPTICAL VON ROCCAT

San Diego und Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der optische Schalter Titan Switch Optical reagiert 100-mal schneller als herkömmliche mechanische Schalter und verdoppelt die Lebensdauer auf 100 Millionen KlicksVulcan Tastaturen, Burst Pro Maus & Elo Headsets brechen ROCCAT Pre-Order-RekordROCCAT (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962816-1&h=1284559913&u=https%3A%2F%2Fwww.roccat.org%2F&a=ROCCAT), der zu Turtle Beach (Nasdaq: HEAR) gehörende Hersteller von PC-Gaming-Zubehör mit Sitz in Hamburg, hat heute bekanntgegeben, dass sowohl die neuen Vulcan Pro, Vulcan TKL Pro und Vulcan TKL (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962816-1&h=2371808519&u=https%3A%2F%2Fde.roccat.org%2Fvulcan&a=Vulcan+Pro%2C+Vulcan+TKL+Pro+und+Vulcan+TKL) Gaming-Keyboards als auch die neue Burst Pro (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962816-1&h=2164008650&u=https%3A%2F%2Fde.roccat.org%2FMice%2FBurst-Pro&a=Burst+Pro) Gaming-Maus ab morgen, Freitag, dem 30. Oktober 2020 weltweit bei allen teilnehmenden Händlern verfügbar sein werden. Die neuen ROCCAT Pro-Produkte sind alle mit dem brandneuen Titan Switch Optical ausgestattet - eine bahnbrechende Technologie, die es erlaubt, Tastenanschläge 100-mal schneller zu registrieren als herkömmliche mechanische Schalter und zudem die Lebensdauer auf 100 Millionen Klicks verdoppelt. Für ambitionierte PC-Spieler, die das beste, das schnellste und das präziseste Equipment verlangen, liefern die Vulcan Pro und TKL Pro Tastaturen preisgekröntes (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962816-1&h=2532345328&u=https%3A%2F%2Fwww.techradar.com%2Fnews%2Fcomputing-components%2Fperipherals%2Fwhat-keyboard-10-best-keyboards-compared-1028011&a=preisgekr%C3%B6ntes) ROCCAT-Design und Innovationen gepaart mit der unglaublichen Reaktionsschnelligkeit des neuen Titan Switch Optical. Die Vulcan Pro im gewohnten Full-Size-Format wird für einen UVP von 199,99 Euro erhältlich sein, während die gefragte, kompakte Vulcan TKL Pro für einen UVP von 159,99 Euro zu haben sein wird. Die Vulcan TKL mit dem beliebten Titan Switch Linear wird es für einen UVP von 129,99 Euro geben. Die brandneue Burst Pro PC-Gaming-Maus nutzt ebenfalls die Vorteile der Titan Switch Optical-Technologie, um Mausklicks schneller als die Konkurrenz zu registrieren, und wird für einen UVP von 59,99 Euro erhältlich sein. Der erzielte Pre-Order-Rekord zeigt das große Interesse der Community an ROCCATs neuen Vulcan Tastaturen und der Burst Pro Maus, welche mit den großen Mengen an Vorbestellungen der kürzlich vorgestellten Elo (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962816-1&h=4259152414&u=https%3A%2F%2Fde.roccat.org%2Felo&a=Elo) Gaming-Headset-Serie folgen.Die interaktive Multichannel-Pressemitteilung finden Sie hier: https://www.multivu.com/players/de/8726152-roccat-launches-vulcan-pro-vulcan-tkl-pro-keyboards-burst-pro-mouse-for-pc-gaming/ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962816-1&h=372425058&u=https%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2Fde%2F8726152-roccat-launches-vulcan-pro-vulcan-tkl-pro-keyboards-burst-pro-mouse-for-pc-gaming%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.multivu.com%2Fplayers%2Fde%2F8726152-roccat-launches-vulcan-pro-vulcan-tkl-pro-keyboards-burst-pro-mouse-for-pc-gaming%2F)"Es ist eine sehr aufregende Zeit für ROCCAT. Unsere Elo Headset-Serie, die neuen Vulcan Tastaturen und die Burst Pro Maus sind unsere Produkte mit den meisten Vorbestellungen überhaupt und ab morgen können die Spieler den Vorteil der Titan Switch Optical-Technologie mit der Vulcan Pro und der Burst Pro selbst erleben," sagte René Korte, ROCCAT-Gründer und General Manager für PC-Produkte bei Turtle Beach. "Wir haben drei Jahre an der Titan Switch Optical-Technologie gearbeitet, um die Vorteile aus Schnelligkeit, Präzision und längerer Haltbarkeit voll auszunutzen, aber gleichzeitig das gewohnte und von unseren Fans geliebte Klick-Gefühl beizubehalten."Korte weiter: "Wir sind davon überzeugt, dass PC-Spieler die Vorteile unseres neuen optischen Schalters, dem Titan Switch Optical zu schätzen wissen. Und wie könnte man die neue Technologie besser präsentieren als in unserem äußerst beliebten Vulcan Keyboard-Design, dem neuen kompakten Tenkeyless-Format und in einer neuen Maus mit einem komplett eigenen Shape und Design."Weitere Details zu den Neuzugängen der ROCCAT Vulcan-Serie aus preisgekrönten PC-Gaming-Keyboards und der brandneuen Burst Pro hier:Die Vulcan Pro präsentiert das aufsehenerregende, preisgekrönte Design der Vulcan 121 mit ROCCATs brandneuem optischen Schalter, dem Titan Switch Optical, mit linearer Auslösung. Die optische Schaltertechnologie ersetzt den physischen Kontakt eines herkömmlichen mechanischen Schalters durch einen Lichtstrahl, der bei Tastendruck durch den optischen Schalter unterbrochen wird, was gleichzeitig zu einer schnelleren Reaktionszeit und einer längeren Lebensdauer führt. Die Vulcan Pro kommt mit einer anodisierten Aluminiumplatte in Ash-Black, wird via USB-A-Kabel angeschlossen und bietet ergonomische Tastenkappen mit niedrigem Profil. Die Vulcan Pro beinhaltet eine abnehmbare Handballenauflage und liefert als Teil der ROCCAT AIMO-Familie eindrucksvolle RGB-Lichtszenarien. Die Vulcan Pro wird für einen UVP von 199,99 Euro erhältlich sein.Viele Core- und Pro-Gamer bevorzugen ein kompaktes Keyboard. Mit der Vulcan TKLPro und dem Vulcan TKL kommt ROCCAT diesem Trend gleich mit zwei neuen Tastaturen nach. Die Vulcan TKL Pro ist die Tenkeyless-Version der Vulcan Pro mit einem in der Größe reduzierten Gehäuse ohne Num-Pad. Das TKL Pro beinhaltet ein abnehmbares USB-C-Kabel sowie einen Game-Mode für das Programmieren von Makros für einzelne Spiele. Die Vulcan Pro TKL wird für einen UVP von 159,99 Euro erhältlich sein. Die Vulcan TKL basiert auf dem Modell Vulcan 121, istmit dem Titan Switch Linear ausgestattet und wird für einen UVP von 129,99 Euro erhältlich sein. Beide Tenkeyless-Keyboards unterstützen das AIMO Lichtsystem und passen somit perfekt zu den anderen Produkten der AIMO-Serie.Ebenfalls mit ROCCATs Titan Switch Optical ausgestattet, ist die Burst Pro eine der reaktionsschnellsten Gaming-Mäuse auf dem Markt. Geschwindigkeit, Leistung und Zuverlässigkeit im Fokus, setzt ROCCAT bei dieser Maus auf ein ganz neues Shape: Leicht, symmetrisch und doch ergonomisch. Der eingebaute ROCCAT Owl-Eye Optical Sensor mit einstellbaren 16.000 dpi steht für bestmögliche Performance. Eine hochwertige Oberfläche bedeckt die integrierte Wabenkonstruktion, welche das Gewicht auf nur 68 Gramm reduziert. Die lichtdurchlässige Oberseite setzt die AIMO-Lichteffekte perfekt in Szene. Die Burst Pro wird für einen UVP von 59,99 Euro erhältlich sein.Neben der Burst Pro hat ROCCAT mit der Burst Core (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962816-1&h=2973598870&u=https%3A%2F%2Fde.roccat.org%2FMice%2FBurst-Core&a=Burst+Core) ein weiteres Modell dieser Maus zu einem erschwinglicheren Preis entwickelt. Die Burst Core bietet wie ihr großer Bruder den Titan Switch Optical sowie das solide Gehäuse mit integrierter Wabenkonstruktion, allerdings ohne Transluzenz und mit dem 8.500 dpi PMW3331 PixArt Sensor. Die Burst Core wird ab dem 16. November 2020 für einen UVP von 29,99 Euro erhältlich sein.Die brandneuen Vulcan Pro, Vulcan Pro TKL und Vulcan TKL Tastaturen sowie die Burst Pro Gaming-Maus ergänzen ROCCATs kürzlich eingeführte und hochgelobte Elo Gaming-Headset-Serie und das Sense AIMO XXL (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962816-1&h=3062361007&u=https%3A%2F%2Fde.roccat.org%2FMousepads%2FSense-AIMO&a=Sense+AIMO+XXL) RGB-Mauspad. Alle sind mit ROCCATs AIMO (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962816-1&h=2359688410&u=https%3A%2F%2Fde.roccat.org%2Faimo&a=AIMO) Lichtsystem ausgestattet und sorgen mit organisch entstehenden Beleuchtungseffekten für lebendige Desktop-Ästhetik.Weitere Informationen zu den neuesten PC-Gaming-Produkten und dem Zubehör von ROCCAT finden sich auf ROCCAT.org (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962816-1&h=3160822506&u=https%3A%2F%2Fwww.roccat.org%2F&a=ROCCAT.org) sowie auf den ROCCAT Social-Media-Kanälen auf Twitter (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962816-1&h=2384080878&u=https%3A%2F%2Fwww.twitter.com%2Froccat&a=Twitter), Instagram (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962816-1&h=1365005363&u=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2Froccat&a=Instagram), Facebook (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962816-1&h=3958761874&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Froccat&a=Facebook) und YouTube (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962816-1&h=1641985797&u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2Froccatstudios&a=YouTube).Über die Turtle Beach CorporationDie Turtle Beach Corporation (corp.turtlebeach.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962816-1&h=2432535310&u=https%3A%2F%2Fcorp.turtlebeach.com%2F&a=corp.turtlebeach.com)) ist einer der weltweit führenden Anbieter von Gaming-Audio und -Zubehör. Bekannt für bahnbrechende first-to-market Funktionen und patentierte Innovationen bei hochwertigen, komfortablen Headsets für Gamer allen Levels, errang die Marke Turtle Beach (www.turtlebeach.com (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962816-1&h=4184890021&u=https%3A%2F%2Fwww.turtlebeach.com%2F&a=www.turtlebeach.com)) hohe Beliebtheit bei Fans und entwickelte sich im letzten Jahrzehnt zum Marktführer im Bereich Gaming-Audio für Konsolen. Turtle Beach's Marke ROCCAT (www.roccat.org (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2962816-1&h=2777837307&u=https%3A%2F%2Fde.roccat.org%2F&a=www.roccat.org)) verbindet detailverliebte deutsche Innovation mit einer echten Leidenschaft für die Entwicklung von PC-Gaming-Equipment. Unter ROCCAT stellt Turtle Beach preisgekrönte Tastaturen, Mäuse, Headsets, Mauspads und weiteres PC-Zubehör her. 