Köln (ots) - Am 26. August startet bei RTL die neue Crimenovela"Herz über Kopf". Jede Menge Adrenalin, viel Herzklopfen und einegroße Portion Krimispannung erwartet den Zuschauer montags bisfreitags um 17 Uhr. Bei TVNOW ebenfalls ab dem 26. August sowie dieFolgen der nächsten 7 Tage im Pre-TV. Die tägliche Serie erzählt diepackende Geschichte der alleinerziehenden Mutter Kathi Bender (MandyNeidig), deren Mann vor Jahren spurlos verschwand und die durch einendramatischen Unfall auf den geheimnisvollen Fremden Robert (FelixMaximilian) trifft. Damit beginnt die Suche nach der Wahrheit: Wosteckt ihr Mann Manuel (Daniel Sellier), kann sie ihren Gefühlen fürden Lebensretter Robert vertrauen und was verbirgt dieser für einGeheimnis?Die Hauptrollen der auf 180 Folgen angelegten Serie spielen FelixMaximilian ("Lindenstraße"), Daniel Sellier ("Verbotene Liebe") sowieModeratorin und YouTuberin Sarah Mangione. Schauspielerin undReality-TV-Teilnehmerin Tanja Tischewitsch ("Alles was zählt", "Ichbin ein Star - Holt mich hier raus!") ist in einer Nebenrolle zusehen. In der Hauptrolle der Kathi Bender ist Neuentdeckung MandyNeidig zu sehen. Die sympathische Berlinerin ist eine echteQuereinsteigerin im Schauspiel-Metier, denn die 38-Jährige hat vorihrem TV-Engagement bei "Herz über Kopf" alsParfümerie-Fachverkäuferin in einem Berliner Kaufhaus gearbeitet. ImRTL-Interview spricht Hauptdarstellerin Mandy Neidig über ihre Rolle,die Erfüllung eines Traumes und erzählt darüber hinaus, wie es zuihrem ungewöhnlichen Jobwechsel kann.Mandy Neidig über...... ihren ungewöhnlichen Berufswechsel: "Ich habe vor Jahren malbei einem offenen Casting mitgemacht und daraufhin ein paar Mal alsKomparsin gearbeitet. Durch meinen 'normalen' Job war das natürlichnur ein Nebenjob für mich, der mir aber richtig viel Spaß gemachthat. Irgendwann kam dann der Anruf mit der Frage, ob ich nicht Lusthätte, bei einer großen TV-Produktion mitzumachen. Ich bin dann zumCasting und man war wohl sofort begeistert von mir. Trotzdem habe ichlange über den Schritt nachgedacht, meinen Job in der Parfümerie anden Nagel zu hängen, doch dann dachte ich mir: 'no risk no fun, warumeigentlich nicht?'. Einfach mal machen und schauen was daraus wird,Spaß macht das ja nun mal wie Sau!"... die Erfüllung ihres Traumes, der Schauspielerei nachgehen zukönnen: "Schon als Kind liebte ich es, meinen Eltern etwasvorzusingen und dabei große Musikstars zu imitieren. An dieser Stelleein dickes 'sorry' an meine Eltern, dafür, dass sie meine 'Auftritte'so oft über sich ergehen lassen mussten. Auch in der Schule suchteich jede Gelegenheit, um irgendwie spielen zu dürfen, egal ob beikleinen Theaterstücken oder auf dem Schulhof, wo ich irgendwelcheSzenen aus meinen Lieblingsfilmen nachspielte. Viele meiner Freundehaben wir bereits damals aufgrund meiner 'sympathischen Macke' dazugeraten, irgendwann einmal zum Fernsehen zu gehen. Tja, wie mansieht, ist es doch nicht so schlecht ein wenig bekloppt zu sein."Das vollständige Interview, Radio O-Töne und Previews der erstendrei Folgen von "Herz über Kopf" finden Sie in unserem Newsroom: https://kommunikation.mediengruppe-rtl.de/pressemitteilung/More-Drama-Baby/