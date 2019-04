MORE BERLIN für die MEXCON - 2020 kehrt die Meeting Experts Conference nach Berlin zurück (FOTO)

Berlin (ots) -- Rund 500 Fachbesucherinnen und Besucher treffen sich vom 29. bis30. Juni 2020 in Berlins neuester Event-Location hub27 Berlin- MEXCON findet 2020 zum vierten Mal in Berlin stattWas bewegt die Meeting-und Kongress-Experten in Deutschland undEuropa? Diese Frage wird vom 29. bis 30. Juni 2020 auf der MEXCON -der Fachkonferenz und Kommunikationsplattform für Führungskräfte derKongress - und Event-Branche, in Berlin diskutiert.Rund 500 Fachbesucher der Tagungs-, Kongress- und Eventbranchewerden mit hochkarätigen Vertretern aus Politik undKongress-Wirtschaft zusammentreffen und dabei erstmals die neuesteKongress-Location der Messe Berlin, den hub27 Berlin, in Aktionerleben."Dass die MEXCON erneut zur Messe Berlin kommt zeigteindrucksvoll, wie groß das Interesse am hub27 schon vor deroffiziellen Eröffnung ist. Nach dem ICC 2012 und dem CityCube 2014können sich für 2020 alle auf eine spektakuläre Event-Locationfreuen", sagt Dr. Ralf Kleinhenz, Senior Vice President, MesseBerlin. "Kongressprofis wie wir sie zur MEXCON erwarten, habennatürlich immer einen besonderen Blick für Infrastruktur undAusstattung. Wir sind überzeugt, dass der hub27 begeistern wird undsind gespannt auf das Feedback der MICE-Branche zu Berlins modernsterund flexibelster Halle."Aktuell steht das Bauprojekt hub27 Berlin kurz vor derFertigstellung. Wenn die Bauarbeiten im Frühling abgeschlossen sind,beginnt zunächst ein Testbetrieb des Gebäudes. Im September wird ervon der Messe Berlin erstmals zur IFA 2019 als Location genutzt. Mitseinen über 15.000 qm² Veranstaltungsfläche bedient der hub27 Berlindie steigende Nachfrage für Konferenzen und Großkongresse in Berlin.Matthias Schultze, Managing Director des GCB: "Die MEXCON findet2020 bereits zum fünften Mal statt und hat sich als Plattform für dieWeiterentwicklung der Tagungs- und Kongressbranche etabliert. Auch imnächsten Jahr wird die MEXCON wieder wichtige Impulse für dieZukunftsfähigkeit unserer Branche setzen."Ilona Jarabek, Präsidentin des EVVC Europäischer Verband derVeranstaltungs-Centren e.V., der gemeinsam mit dem GCB GermanConvention Bureau e.V. die MEXCON organisiert, freut sich auf dasneue Veranstaltungshaus: "Ich bin schon sehr gespannt auf den neuenhub27 der Messe Berlin und bin sicher, dass dieses neueVeranstaltungszentrum einen inspirierenden Rahmen für den Austauschunserer Branche über Zukunftsthemen bieten wird.""Mit der MEXCON 2020 kommt der wichtigste Branchentreff derdeutschen MICE-Industrie zurück nach Berlin", sagt Iris Lanz,Director Conventions, visitBerlin Berlin Convention Office. "ZweiTage diskutieren Experten hier die wesentlichen Zukunftsfragen. DieMEXCON und Berlin passen damit perfekt zusammen. Die deutscheHauptstadt ist nicht nur führende Kongress-Metropole, Berlin giltweltweit auch als Ort des offenen Dialogs und ist DeutschlandsInnovations-Hub Nummer 1."Pressekontakt:Messe Berlin GmbHEmanuel HögerPressesprecherGeschäftsbereichsleiterCorporate CommunicationUnternehmensgruppeMesse BerlinMessedamm 2214055 Berlinwww.messe-berlin.dewww.hub27-berlin.deTwitter: @MesseBerlinGeschäftsführung:Dr. Christian Göke(Vorsitzender)Dirk HoffmannAufsichtsratsvorsitzender:Wolf-Dieter WolfHandelsregister: Amtsgericht Charlottenburg, HRB 5484 BOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell