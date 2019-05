MOONRISE: 3D-Druck auf den Mond bringen - Mit dem Laser Mondstaub schmelzen (FOTO)

Hannover (ots) -Der Mond - Erdtrabant, erster Wegposten auf dem Weg zu anderenPlaneten, für die Weltraumforschung von enormer Bedeutung: Mit demehrgeizigen Projekt MOONRISE haben sich das Laser Zentrum Hannover e.V. (LZH) und das Institut für Raumfahrtsysteme (IRAS) der TechnischenUniversität Braunschweig das Ziel gesetzt, mit einem Laser Mondstaubzu schmelzen, um ihn als Baumaterial nutzbar zu machen. DieVolkswagenStiftung fördert das Vorhaben im Rahmen von "Offen - fürAußergewöhnliches" mit rund 640.000 Euro.Internationale Raumfahrtorganisationen und Firmen planen nicht nurdie weitere Erkundung, sondern auch die Besiedlung des Weltraums. DerMond ist dabei als Forschungsstation und Ausgangsbasis für weitereExpeditionen von großer Bedeutung. Doch die Kosten für Flüge undTransporte zum Mond sind enorm - ein Kilogramm Nutzlast kostet gut700.000 Euro. Daher müssten Infrastruktur, Bauteile und Geräte etc.bestenfalls direkt auf dem Erdtrabanten hergestellt werden.Hier setzt die MOONRISE-Technologie an: "Wir wollen einLasersystem auf den Mond bringen, das dort Mondstaub, das sogenannteRegolith, aufschmelzen soll. Damit würden wir den ersten Schrittgehen, um die Additive Fertigung, also den 3D-Druck, auf den Mond zubringen", erklärt Niklas Gerdes vom LZH. Die Wissenschaftlerinnen undWissenschaftler von IRAS und LZH wollen so den Nachweis erbringen:Ein Lasersystem, das nicht mehr als drei Kilogramm wiegt und dasVolumen einer großen Saftpackung hat, kann lokal auf dem Mondvorhandene Rohstoffe zielgerichtet aufschmelzen und später invielseitige Strukturen umwandeln.Die Möglichkeit, mit der ersten Mondmission des Berliner New-SpaceUnternehmens PTScientists ihre MOONRISE-Technologie im Jahr 2021 aufden Mond zu fliegen, bietet den niedersächsischen Forscherinnen undForschern die einmalige Gelegenheit des Tests ihrer zukunftsweisendenTechnologie unter realen Bedingungen.Vision: Komplette Infrastruktur aus MondstaubKonkret wollen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ausBraunschweig und Hannover Regolith auf der Mondoberflächekontrolliert - mithilfe ihres Lasersystems - aufschmelzen. Nach demAbkühlen liegt ein fester Körper vor, der beispielsweise geeignetwäre, als Baumaterial für das "Moon Village", die Vision des globalenDorfes auf dem Mond als Außenposten im All, zu dienen.Das gezielte Aufschmelzen in vordefinierte Strukturen wird mithochauflösenden Kameras überwacht und dokumentiert. Die Erkenntnisseaus den Versuchen werden grundlegenden Einfluss auf explorativeMissionen generell haben. Denn gelingt das Experiment auf dem Mond,ließe sich das MOONRISE-Verfahren auf die Erzeugung größererStrukturen hochskalieren. Somit könnten auf lange Sicht ganzeInfrastrukturen wie Fundamente, Wege und Landeflächen durch dieMOONRISE-Fertigungstechnologie erbaut werden.Entwicklung des Lasersystems in entscheidender PhaseDas Projekt MOONRISE läuft seit knapp neun Monaten. Die Ergebnisseder bisherigen Tests sind vielversprechend: Der Laboraufbau istangepasst, geeignete, gängige Laserhardware identifiziert undgetestet, die Optiken ausgelegt und erprobt. Das Material, das dieWissenschaftlerinnen und Wissenschaftler für die Tests produzierenund verwenden, wird dem Regolith auf dem Mond immer ähnlicher.Aktuell arbeiten sie daran, den Laser an den Laderaum desMondfahrzeuges, den sogenannten Rover, anzupassen. Der Laser wird ineinen Tunnel an der Unterseite des Rovers integriert. Nach denAnpassungen wird das gesamte System auf seine Weltraumtauglichkeitgetestet: Denn auf dem Weg zum Mond muss das LasersystemErschütterungen und massiven Temperaturunterschieden widerstehen.Stefan Linke vom IRAS erläutert: "Der von uns geplante direkteNachweis, dass die Verarbeitung des Mond-Regoliths mit bereitsverfügbaren Hardwarekomponenten möglich ist, wird entscheidend fürdie Planung zukünftiger Missionen sein. Größere und nachhaltigeProjekte auf der Oberfläche unseres kosmischen Nachbarn werden soermöglicht."Zukunftsträchtige Forschungsprojekte treiben den Geist derWissenschaftler2021 soll es so weit sein: Der MOONRISE-Laser von LZH und IRASwird ein Teil der Mondmission der PTScientists sein und integriert inden Rover mit einer Rakete auf den Erdtrabanten geschickt. Gefördertwird das ehrgeizige und zukunftsweisende Forschungsprojekt von derVolkswagenStiftung im Rahmen von "Offen - für Außergewöhnliches".Darin unterstützt die Stiftung außergewöhnliche und gewagte Vorhaben,für die sich kein anderer Geldgeber finden lässt."Die Zeit ist sehr knapp, um den Prozess sicher zu machen, dendazu passenden Laser aufzubauen, zu testen und dabei dasGewichtsbudget einzuhalten," sagt Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer vomLZH. "Doch nur wer Unmögliches versucht, hat die Chance es zuerreichen.""An dem zugrundeliegendem Verfahren für die MOONRISE-Technologiearbeiten IRAS und LZH bereits seit 2015 gemeinsam. Jetzt haben wirdurch das Projekt die Chance, das erste Mal in der GeschichteAdditive Fertigung außerhalb der Erde und des Erdorbits zu zeigen",erläutert Prof. Dr.-Ing. Enrico Stoll vom IRAS."Grundlegend neue Erkenntnisse lassen sich oft nur gewinnen, wennWissenschaftlerinnen und Wissenschaftler sowie ihre Förderer bereitsind, Risiken einzugehen", sagt Dr. Wilhelm Krull, Generalsekretärder VolkswagenStiftung, und ergänzt: "Auch, wenn der Ausgang derExperimente noch unklar ist, möchte die Stiftung gewagtenForschungsideen wie dieser entschlossen den Weg bereiten."Solide Forschung mit dem Potenzial zum AußergewöhnlichenUnabhängig vom Erreichen des Mondmission-Ziels wird im Rahmen desProjekts die wissenschaftlich-technische Grundlage für den 3D-Druckauf dem Mond geschaffen. "Mit dem gerade eröffneten ForschungszentrumHITec (Hannover Institute of Technology) und dem "Einstein-Elevator"haben wir die nötige Infrastruktur in der MetropolregionHannover-Braunschweig für zukünftige Raumfahrt-Spitzenforschung zurdirekten Verfügung", erklärt Prof. Dr.-Ing. Ludger Overmeyer. "Mitdem Einstein-Elevator ist es möglich, die Umgebungs- undGravitationsbedingungen des Mondes darzustellen. Versuche in diesemForschungsgroßgerät, unter Bedingungen wie auf dem Mond, bilden dahereine stabile Grundlage für das außergewöhnliche Vorhaben." 