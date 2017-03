MOOCs statt Hörsaal? FH Lübeck erprobt Verfahren zur Kompetenzfeststellung (FOTO)

Lübeck/Berlin (ots) -Offene Online-Kurse für alle, sogenannte Massive Open OnlineCourses (MOOCs), gibt es mittlerweile zu zahlreichen akademischenThemen. Aber MOOCs statt Hörsaal - geht das? Die FachhochschuleLübeck hat dies im Rahmen eines Verbundprojekts mit Kiron Open HigherEducation am vergangenen Wochenende in Berlin anhand einerKompetenzprüfung für Geflüchtete erprobt. Geprüft wurde, ob nachTeilnahme an ausländischen MOOCs vergleichbare Kompetenzen vorliegenwie nach einem entsprechenden Hochschulkurs.Viele Geflüchtete erfüllen die formalen Zulassungsbedingungen fürein Studium an einer deutschen Hochschule zunächst nicht. Durch dasoffene Format der MOOCs können sie aber zahlreiche Online-Kursebelegen, deren Lerninhalte mit Hochschulkursen übereinstimmen. Kironhat zu diesem Zweck Studiengänge von Partnerhochschulen mit MOOCsverglichen und mögliche anrechenbare Kurse identifiziert.So einfach die Grundidee ist, so schwierig ist die Umsetzung:Viele Hochschulen tun sich - selbst wenn Lehrinhalte übereinstimmen -schwer mit einer pauschalen MOOC-Anrechnung. Um den Weg zu ebnen,versammelte sich unter Leitung der Fachhochschule Lübeck am 3. und 4.März ein engagiertes Team in Berlin, um Anrechnungsmöglichkeitenpraktisch zu erproben und die erworbenen Kompetenzen derMOOC-Teilnehmenden festzustellen: Professorin Agathe Merceron derBeuth Hochschule, Professor Ulrich Klages von der Ostfalia Hochschuleund die Professoren Rolf Socher und Friedhelm Mündemann derTechnischen Hochschule Brandenburg. Alle Hochschulen sind Partner desdigitalen Hochschulkonsortiums "Virtuelle Fachhochschule" (VFH), zudem auch die FH Lübeck gehört.Geprüft wurden insgesamt 14 Menschen aus dem Iran, Syrien,Afghanistan, Gambia und Ägypten in ausgewählten Fächern derMedieninformatik. Jede Prüfung beinhaltete einen schriftlichen undmündlichen Teil, um auszuschließen, dass sprachliche Barrieren oderandere Verständnisschwierigkeiten einen Einfluss auf das erfolgreicheBestehen haben. Von den insgesamt 19 abgenommen Prüfungen wurden 13erfolgreich bestanden. Das professorale Team zeigte sich beeindrucktvon dem Engagement und Potenzial der Studierenden. "Solche Menschenbrauchen wir in Deutschland", so Professorin Merceron. Auch wennnicht alle Studierenden die Prüfungen bestanden haben, war dieVeranstaltung für alle ein voller Erfolg, meint Milena Dietrich vonKiron: "Schon alleine das Erleben einer deutschen Prüfungssituationhat den Teilnehmern sehr geholfen. Sie fühlen sich jetzt für ihrweiteres Studium in Deutschland viel besser gewappnet." Aus denErgebnissen der Prüfungen konnten bereits erste Schlüsse für dasweitere Vorgehen in Bezug auf Anrechnungsoptionen gezogen werden; einzweiter Prüfungsdurchlauf im Spätsommer 2017 soll weitereErkenntnisse bringen. "Die guten Ergebnisse, die die Geflüchteten inden Prüfungen erzielt haben, ermutigen uns, uns weiter für dieeinfachere Anrechnung von MOOCs einzusetzen", kommentiert ProfessorRolf Granow, E-Learning Beauftragter der FH Lübeck, das Resultat desersten Durchlaufs.Die Prüfungen wurden im Rahmen des vom Bundesministerium fürBildung und Forschung (BMBF) geförderten Projekts "INTEGRAL2 -Integration und Teilhabe von Geflüchteten im Rahmen von digitalenLehr- und Lernszenarien" durchgeführt. Das Projekt wird gemeinsam vonden Projektpartnern Kiron, FH Lübeck und RWTH Aachen durchgeführt undbeinhaltet Maßnahmen zur Kompetenzfeststellung, Anrechnung undUnterstützung in der onlinebasierten Studienvorbereitungs- undEingangsphase von Geflüchteten.Pressekontakt:Linda Wulff, Fachhochschule Lübeck, Telefon +49 451 160818 26, E-Maillinda.wulff@fh-luebeck.deOriginal-Content von: Fachhochschule L?beck, übermittelt durch news aktuell