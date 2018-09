MONTE CARLO: Swiss Re rechnet 2019 nur mit stabilen Preisen

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

MONTE CARLO (dpa-AFX) - Der weltweit zweitgrößte Rückversicherer Swiss Re rechnet wie die Konkurrenz schon wieder mit einem Ende der für die Branche so dringend notwendigen Preiserhöhungen.



2019 dürften sich die Preise für Rückversicherungen nach dem nur leichten Anstieg im laufenden Jahr lediglich stabil entwickeln, teilte der Munich-Re- und Hannover-Rück-Konkurrent am Montag anlässlich des jährlichen Branchentreffens in Monte Carlo mit.

In den vergangenen Jahren waren die Preise unter anderem wegen der weltweit niedrigen Zinsen und des daher reichlich vorhandenen Kapitals deutlich gefallen. 2018 profitierte die Branche dann von einer verheerenden Hurrikan-Serie in den USA im vergangenen Jahr, die zu einem Preisanstieg führte. Damit ist es nach Einschätzung der Swiss Re und auch der Munich Re jetzt wieder vorbei.