MONITOR: Zu viele Ärzte - Gesetz zum Abbau von Überversorgung wirkungslos

Köln (ots) - Deutschland hat mehr Ärzte pro Einwohner als diemeisten anderen Länder. Trotzdem gibt es in einigen RegionenVersorgungslücken. Grund dafür ist, dass die Ärzte extrem ungleichverteilt sind. Während gerade ländliche Gegenden unter Ärztemangelleiden, gelten viele Städte als überversorgt. Ein Anfang letztenJahres in Kraft getretenes Gesetz sollte das ändern.MONITOR-Recherchen zeigen nun: Das Gesetz ist praktisch wirkungslos.In gerade einmal vier Fällen sind Kassenarztsitze in starküberversorgten Gebieten abgebaut worden.Um Kassenpatienten behandeln zu können, brauchen Ärzte inDeutschland eine Zulassung. Hier wollte das Gesetz ansetzen. Eszielte unter anderem darauf ab, die Zahl der Kassenzulassungen instark überversorgten Gebieten (ab einem Versorgungsgrad von 140Prozent) zu senken. Dadurch sollte für Ärzte ein Anreiz gesetztwerden, sich in unterversorgten Gebieten niederzulassen. Das Gesetzsieht vor, dass Ärzte, die ihre Kassenzulassung abgeben wollen, weilsie zum Beispiel in den Ruhestand gehen, ihre Zulassung nicht injedem Fall an einen anderen Arzt weiterverkaufen können. Stattdessensollen, wenn die entsprechende Region als überversorgt gilt, diejeweils zuständigen Kassenärztlichen Vereinigungen eingreifen, dieZulassung gegen Zahlung einer Entschädigung "aufkaufen" und nichterneut vergeben. Finanziert wird das vor allem aus Beitragsgeldernder gesetzlich Versicherten. Nachfragen von MONITOR bei allen 17Kassenärztlichen Vereinigungen (KVen) zeigen nun jedoch: Bundesweitist das in Regionen mit einem Versorgungsgrad ab 140 Prozent nur vierMal geschehen. Und das, obwohl hunderte Kassensitze zur Dispositionstanden."Angesichts dieser Zahlen muss man leider sagen, dass diesesInstrument für den Versicherten nichts gebracht hat", sagt AnnMartini vom Spitzenverband der Gesetzlichen Krankenkassen. Expertenmachen die vielen Ausnahmen im Gesetz dafür verantwortlich, dass esquasi wirkungslos ist. Im Vorfeld des Gesetzes hatten Ärztevertreterheftig protestiert und vor "Mangelversorgung" und "Staatsmedizin nachDDR-Muster" gewarnt. Daraufhin hat Bundesgesundheitsminister Gröheeinen Passus ins Gesetz aufgenommen, nach dem Arztpraxen erst abeinem Versorgungsgrad von 140 Prozent statt vorher 110 Prozentaufgekauft werden sollen. So fielen viele Arztsitze aus dem Raster.Einen weiteren Grund für das Scheitern sehen Experten darin, dassdie Entscheidung, ob eine Zulassung aufgekauft wird oder nicht, imZweifelsfall von den Ärztevertretern in den Zulassungsausschüssengetroffen wird. Prof. Gerd Glaeske, langjähriges Mitglied imSachverständigenrat Gesundheit der Bundesregierung, hält es für einenFehler, solche Entscheidungen der Selbstverwaltung von Ärzten undKassen zu überlassen: "Da müsste die Politik sehr viel aktiver werdenund Dinge selbst entscheiden, die sie eigentlich der Selbstverwaltungüberlassen wollte."Das Bundesgesundheitsministerium kommentierte die Zahlen aufAnfrage von MONITOR nicht.Pressekontakt:WDR-PressedeskTelefon 0221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell