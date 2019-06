MONITOR korrigiert Darstellung bzgl. nachweislicher Anwesenheit von Stephan E. auf einem Treffen von Rechtsextremisten im März 2019

Köln (ots) - Die Redaktion des ARD-Magazins MONITOR korrigiertihre bisherige Darstellung, dass auf Fotos eines Treffens vonVertretern neonazistischer Organisationen im März 2019 nachweislichStephan E. abgebildet sei, der des Mordes an dem CDU-Politiker WalterLübcke verdächtigt wird. Die Redaktion hatte das Foto zunächst voneinem anerkannten Sachverständigen für Foto-Forensik überprüfenlassen, der in einem biometrischen Identitätsgutachten einenFotoabgleich mit Aufnahmen von Stephan E. vorgenommen und von"unwiderlegbaren Übereinstimmungen" gesprochen hatte. Die Identitätder auf den Fotos abgebildeten Person mit Stephan E. hält dasGutachten für "praktisch erwiesen". An dieser Beurteilung hält derGutachter bis heute fest. Er sehe "keinen Grund, frühere Aussagen zurevidieren". Aufgrund neuer Hinweise aus Sicherheitskreisen, dass essich bei der abgebildeten Person möglicherweise um eine andere Personhandele, hat die Redaktion ein weiteres Gutachten bei einem anderenSachverständigen in Auftrag gegeben, um diese Hinweise überprüfen zulassen. Im Rahmen dieser Prüfung kommt das Gutachten zu dem Ergebnis,dass die "Nichtidentität" der abgebildeten Person mit Stephan E."höchstwahrscheinlich" ist. Die Redaktion sieht keinen Anlass, an derSeriosität der beiden Gutachter zu zweifeln, die als Sachverständigeauch für Gerichte und Sicherheitsbehörden tätig sind. Aufgrund derunterschiedlichen Bewertungen der beiden Gutachten sieht sich dieRedaktion allerdings außerstande, ihrerseits zu einer eindeutigenBewertung zu kommen und korrigiert insoweit ihre bisherigeBerichterstattung. Die beiden Gutachten hat die Redaktion untermonitor.de veröffentlicht.Pressekontakt:Westdeutscher RundfunkKommunikationTelefon +49 (0)221 220 7100wdrpressedesk@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell