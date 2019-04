MONITOR: Verbrennungstod in JVA Kleve - Massive Zweifel an offizieller Darstellung zur Verhaftung des Syrers Amad A.

Köln (ots) - Bisher klang es nach einer tragischen Verwechslung:Die Inhaftierung des jungen Syrers Amad A., der in der JVA Kleve imHerbst 2018 unter ungeklärten Umständen verbrannte. Doch an dieseroffiziellen Version gibt es jetzt erhebliche Zweifel, wie gemeinsameRecherchen der WDR-Magazine MONITOR (heute, 21.45 Uhr im Ersten) und"Westpol" zeigen.Demnach ist auch eine gezielte Manipulation von Datensätzen nichtmehr auszuschließen, die schließlich zur monatelangen Inhaftierungvon Amad A. führte. Auch für die Opposition im Landtag vonNordrhein-Westfalen stellt sich mittlerweile die Frage, ob hier "inirgendeiner Weise Absicht" im Spiel gewesen sei.Die offizielle Variante des nordrhein-westfälischenInnenministeriums ging bisher so: Weil die Polizei Kleve nach einerDatenabfrage angeblich einen Treffer erzielte, hielt man den jungenSyrer fälschlicherweise für einen von der Staatsanwaltschaft Hamburgper Haftbefehl gesuchten Malier. Demnach wären beide Personen unterdem gleichen Namen "Amed Amed" auffindbar gewesen.Eines Schreibens des LKA Hamburg zufolge, das den Redaktionenvorliegt, hätte es am Tag der Verhaftung bei der Datenabfrageallerdings "keinen Treffer auf den Datensatz" des per Haftbefehlgesuchten Maliers "geben dürfen", weil es eine solche Datenverbindungzu diesem Zeitpunkt nicht gab. Auch Abfrageprotokolle aus derwichtigsten Datenbank der Polizei, INPOL, die MONITOR und "Westpol"vorliegen, widersprechen der offiziellen Darstellung. DasBundeskriminalamt hat die Abfrageergebnisse zum Zeitpunkt derVerhaftung rekonstruiert. Auch hier findet sich keine Verbindungzwischen dem Syrer Amad A. und dem Malier.Tatsächlich, auch das geht aus den Ermittlungsakten hervor, wurdeder Aliasname "Amed Amed" in den Datenbanken erst nachträglich, dreiTage nach der Verhaftung von Amad A. dem Malier zugeordnet. MONITORließ die Dokumente von der IT-Expertin Annette Brückner analysieren,die IT- Programme für verschiedene Polizeibehörden entwickelt hat.Dabei zeigte sich eine weitere Ungereimtheit: Der Aliasname "AmedAmed" wurde für den Malier nicht als neue Aliaspersonalie angelegt.Stattdessen wurde ein schon bestehender Aliasname gelöscht und durch"Amed Amed" ersetzt. Einen Fehler im System oder ein Versehen alsUrsache ist für die IT-Expertin ausgeschlossen: "Hier sind ganzgezielt mehrere Einzeleinträge verändert worden. Von daher gehe ichdavon aus, dass es eine vorsätzliche Veränderung, also vorsätzlicheManipulation dieses Datensatzes war, um ein bestimmtes Ergebnis zuerreichen."Für Sven Wolf (SPD), Mitglied des NRW-Untersuchungsausschuss zumFall Amad A., steht nun ein neuer Verdacht im Raum: Die bishervorliegenden Ermittlungsergebnisse hätten demnach "sehr deutlichgezeigt, dass das bisherige Erklärungsmuster des Innenministers inNordrhein-Westfalen nicht mehr passt. Jetzt stellt sich tatsächlichdie Frage: war das ein ganz dummer Fehler, der gemacht worden ist,oder gab es da in irgendeiner Weise Absicht, ja, war der Wunsch Vaterdes Gedankens? Wollte man irgendetwas finden?"Die ermittelnde Staatsanwaltschaft Kleve äußerte sich auf Anfragenicht und verwies auf die laufenden Ermittlungen gegen Angehörige desPolizeidienstes wegen des Vorwurfs der vorsätzlichenFreiheitsberaubung.www.ard-foto.dePressekontakt:WDR KommunikationE-Mail: wdrpressedesk@wdr.deTelefon: 0221 220 7100Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell