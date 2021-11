MONE Consulting sucht neue Mitarbeiter: Zehn Karrierechancen am Standort Bielefeld

Bielefeld (ots) -Bei der MONE Consulting GmbH handelt es sich um eine klassische Marketingagentur mit Schwerpunkt auf Strategien für zielführendes Online-Marketing. Zu ihrem Kundenkreis gehören insbesondere Pflegeheime und Pflegedienste. Das Bielefelder Unternehmen sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt motivierte Mitarbeiter in den unterschiedlichsten Bereichen. Insgesamt sind zehn Stellen zu besetzen, die alle in Vollzeit ausgeübt werden."Unser Ziel ist es, zu wachsen und Marktführer zu werden. Deshalb stellen auch wir laufend Mitarbeiter ein, um noch mehr Pflegeunternehmen im deutschsprachigen Raum weiterhelfen zu können", erklärt Geschäftsführer David Neumann das schnelle Firmenwachstum.Zu den angebotenen Stellen im direkten Marketing gehören Webdesigner, Mediengestalter, Grafikdesigner, Trainee Online-Marketing und Online-Marketing-Manager. Für das Backoffice von MONE Consulting sind die Stellen Assistenz der Geschäftsführung, Bürokaufmann/-frau und Kauffrau/-mann für Büromanagement zu besetzen. Für den Vertrieb sucht die Marketingagentur außerdem Vertriebsmitarbeiter.Die MONE Consulting GmbH unterstützt als eine der führenden Marketingagenturen Unternehmen aus der Pflegebranche dabei, ihr Consulting zu optimieren und mehr qualifizierte Fachkräfte einzustellen. Hierfür nutzt das Team rund um die beiden Geschäftsführer David Neumann und Michael Moskal in erster Linie die sozialen Medien. Zudem optimieren die Experten den Bewerbungsprozess, um den Einstieg für potenzielle Bewerber attraktiver zu gestalten. Um künftig noch mehr Pflegebetrieben unter die Arme greifen zu können, benötigt die Marketingagentur weitere motivierte Mitarbeiter."Wir wollen dafür kämpfen, dass Pflegeunternehmen nicht mehr über Personalvermittlungen oder Zeitarbeitsfirmen Fachkräfte beziehen müssen, sondern aus eigener Kraft ihre Stellen jederzeit besetzt bekommen", stellt David Neumann hierzu fest.Mehr Informationen finden Bewerber unter https://karriere-moneconsulting.de/Pressekontakt:MONE Consulting GmbHTelefon: 0521 - 329 22 600E-Mail: info@mone-recruiting.deOriginal-Content von: MONE Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell