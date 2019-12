MONDI Resort am Grundlsee ist bestes Seminarhotel Österreichs (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Mondi":

Grundlsee (ots) -- MONDI Resort am Grundlsee ist bestes Seminarhotel Österreichs- Exzellente Lage, Kulinarik und Vor-Ort-Betreuung: BayerischeHotelgruppe erhält Auszeichnung "Das Goldene Flipchart"Mit 99,67 Prozent Kundenzufriedenheit wurde das MONDI Resort am Grundlsee jetztgemeinsam mit zwei weiteren Häusern zum besten Seminarhotel Österreichs gekürt.Insgesamt hatten es 26 Tagungsstandorte mit einer Zufriedenheitsquote über 90Prozent ins Finale geschafft. Die Auszeichnung wird jährlich von derBranchenplattform "Tagen in Österreich" vergeben, 2019 zum 30. Mal. Dazu wurden21.500 Feedbackbögen ausgewertet, deren 27 Fragen eine Zufriedenheitsanalyse desaktuellen MICE-Marktes spiegeln. Das MONDI Resort am Grundlsee konnte bei den10.299 Teilnehmern der 322 Veranstaltungen im Jahr 2019 besonders in denBereichen Lage, Kulinarik und Vor-Ort-Betreuung glänzen. "Neben den fabelhaftenlandschaftlichen Gegebenheiten an einem der schönsten Fleckchen Österreichsverfügen wir über ein außergewöhnliches Team, das immer mit Herz und Hand imEinsatz ist", sagt Resort-Leiter Franz Kromoser. "Wir sind alle sehr stolz aufdie Anerkennung und werden weiter unser Bestes geben, um diesen Top-Platzdauerhaft zu behaupten."Das Resort besteht aus Hotel, Chaletdorf sowie zwei Restaurants und gehört derMünchner MONDI Unternehmensgruppe, die in Bayern, Österreich und Südtirol fünfBetriebe im Viersternebereich führt. Am Grundlsee liegt ein Schwerpunkt imVeranstaltungsbereich, in dem der Mix aus atemberaubender Natur, anspruchsvollerKulinarik, komfortablem Wohnen und herzlicher wie kompetenter Rundum-Betreuungein universelles MICE-Angebot ermöglicht. 2019 wurde das neue Chaletdorferöffnet, das die 170 Zimmer, Appartements und Suiten des Hotels durch 16luxuriöse Wohneinheiten mit gehobenem Hüttenflair und einen exklusivenTagungsbereich ergänzt.Über die MONDI UnternehmensgruppeDie fünf MONDI Hotels & Resorts liegen alle in den deutschen, österreichischenund italienischen Alpen. Ihr Fokus liegt auf der einzigartigen Kombination ausAngebotsvielfalt, First-Class-Hotelkomfort und dem individuellen Wohlfühlfaktoreiner Ferienwohnung. Rund 200 Mitarbeiter kümmern sich um das Wohlergehen derGäste. Die Unternehmensgruppe umfasst die Bereiche Hotelmanagement & Verwaltung,Gastronomie, Verpachtung und die Betreuung der "MONDI-Ferienclubs". Seit 2006gehört die eigenständige Ferientauschorganisation EASY EXCHANGE ins Portfolio.Das Familienunternehmen wird von Leonhard Dörr und seinen Kindern Sandra Krauseund Dr. Mike Dörr geleitet.Ansprechpartner MONDI Resort am Grundlsee / Franz Kromoser / Leiter Fon +43 (0)36 22 84 77-0 / Mail f.kromoser@seeblickhotel-grundlsee.atPressekontakt:Dr. Mike Dörr, MONDI Hotels & Resorts, Kaflerstraße 8, 81241 München,Deutschland, mdoerr@mondiholiday.de, +49 (09 89 / 5 52 29-0Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139250/4456669OTS: MONDI Hotels & ResortsOriginal-Content von: MONDI Hotels & Resorts, übermittelt durch news aktuell