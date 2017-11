MOL unterzeichnet mit Partnern des NEXT-E Konsortiums Förderzusage zur Errichtung von 252 Elektro-Ladestationen in Osteuropa - BILD

Weitere Suchergebnisse zu "Next":

Wien/Budapest (ots) -* Netzwerk für Elektroautos, bestehend aus 222 Schnellladestationenund 30 ultraschnellen Ladestationen, wird sechs zentral- undosteuropäische Länder verbinden* Abdeckung der wichtigsten Verkehrsrouten des EUKerntransportnetzwerks* Förderung in Höhe von EUR 18,84 Mio. ist größte jemals zugesagteEU-Förderung für Elektrofahrzeuge im Rahmen des "Connecting EuropeFacility"-Programms* NEXT-E Netzwerk wird in den teilnehmenden Ländern interoperabelsein und mit dem westeuropäischen EV-Netz verbunden sein, um einEU-weites, voll integriertes Ladenetzwerk zu schaffenFür die Ausweitung der E-Mobilität in Zentral und Osteuropa unddie Zukunft des europäischen Transportwesens war die vergangene Wocheein wichtiger Meilenstein. Während der in Tallinn, Estland,abgehaltenen Digital Transport Days hat die MOL-Gruppe mit ihrenPartnern des E-NEXT Konsortiums ein Förderabkommen mit der INEA,Innovation and Networks Execution Agency, unterzeichnet, dass dieErrichtung eines Netzwerks von Ladestationen für Elektroautos inTschechien, der Slowakei, Ungarn, Slowenien, Kroatien und Rumänienermöglicht.Im Juli 2017 wurde das NEXT-E Projekt von der EuropäischenKommission für eine Kofinanzierung durch Connecting Europe Facility(CEF) ausgewählt. Das Konsortium erhält EUR 18,84 Mio., die größtejemals von CEF für Elektromobilität vergebene Förderung. Das NEXT-EProjekt ist eine einzigartige Partnerschaft von führenden Unternehmenaus der Elektrizitätsbranche, dem Öl- und Gassektor sowie vonOEM-Herstellern, die sich zusammengeschlossen haben, um ein Netzwerkvon Ladestationen entlang der Hauptverkehrsrouten in Zentral- undOsteuropa aufzubauen. Neben der MOL-Gruppe sind in dem Konsortium diedeutsche E.ON Gruppe, Hrvatska Elektroprivreda (Energieversorger),PETROL (in Slowenien und Kroatien) sowie Nissan und BMW vertreten.Im Rahmen des Projekts wird das Konsortium 222Multistandard-Schnellladestationen (50 kW) und 30 ultraschnelleLadestationen (150-350 kW) entlang des von der EU definiertenKorridors aufbauen. Der überwiegende Großteil der Ladestationen wirdbei den MOL-Tankstellen der sechs teilnehmenden Länder errichtetwerden. Damit wird es zum ersten Mal möglich sein, lange Strecken mitElektrofahrzeugen problemlos in den sechs CEE-Ländern mitAnknüpfungspunkten in den Nachbarländern zurückzulegen.Aktuell werden Ladestationen für Elektroautos oftmals ohne Planbzw. Koordination aufgebaut, wodurch sich Überschneidungen aber auchweiße Flecken ergeben. Das NEXT-E Projekt wurde initiiert, um diesesProblem anzusprechen und um ein kontinuierliches undkosteneffizientes Netzwerk zu schaffen, das grenzüberschreitendeFernreisen ermöglicht. Weiters bringt das Projekt vorhandeneErfahrungen mit E-Mobilität in Länder wie Ungarn und Rumänien, diesich mit der Thematik bis dato noch nicht auseinandergesetzt haben.Um die Interoperabilität mit ähnlichen Projekten in Westeuropa undeine nahtlose Vernetzung sicherzustellen, wird das NEXT-E mitanderen, von CEF kofinanzierten, laufenden Projekten wiebeispielsweise ULTRA-E, EAST-E und FAST-E abgestimmt."NEXT-E ist ein politisch wichtiges Innovationsprojekt, das mitgroßen Anstrengungen seitens der Industrie und mit Förderung undUnterstützung seitens der Europäischen Kommission initiiert wurde.Die enge Zusammenarbeit mit ähnlichen Projektgruppen ist gut sichtbarund unterstreicht den immensen Einfluss und den Umfang dertranseuropäischen Korridorpolitik. Das Ziel unserer Politik ist es,den EU-Bürgern endlich das Reisen mit alternativ angetriebenen Autosinnerhalb der ganzen EU zu ermöglichen", sagt Herald Ruijters,Direktor, DG MOVE (Mobilität und Verkehr), Directorate B -Investment, Innovation & Sustainable Transport, der EuropäischenKommission."Ich bin stolz darauf, dass die EU und INEA ein Projektunterstützen werden, mit dem die E-Mobilität in Zentral- undOsteuropa einen deutlichen Boost erhält. Mit den 252 Ladestationen,30 davon Schnelllader, erreicht das transeuropäischeTransportnetzwerk eine grenzüberschreitende Interoperabilität undwird zu einem offenen Markt zu Gunsten der Kunden", erklärt DirkBeckers, Direktor von INEA, Innovation and Networks Execution Agency,bei der feierlichen Unterzeichnung des Förderabkommens.Der Start für den Roll-out der Schnellladestationen wird fürAnfang 2018 erwartet, während die Ultraschnelllader für 2019 geplantsind, um auf die Ankunft der neuen Generation vonFernreise-Elektrofahrzeugen vorbereitet zu sein. Bis Ende 2020 sollder Roll-out komplett abgeschlossen sind.Das NEXT-E Projekt ist ein weiterer Meilenstein im Rahmen derUmsetzung der langfristigen Strategie der MOL-Gruppe, die auf derPrämisse aufgebaut ist, dass fossile Brennstoffe ihre monopolähnlicheDominanz im Transportbereich verlieren werden. Folglich ist dieMOL-Gruppe bestrebt, sich auf sich ändernde Marktdynamik bei ihrenzehn Millionen Kunden einzustellen, indem sie ihre traditionelleRolle als Treibstofflieferant in ein viel breiteres Geschäft mitGebrauchsgütern und Services transformiert. Teil der Strategie derMOL-Gruppe ist es, an der Neudefinition von Transport in Zentral- undOsteuropa aktiv teilzunehmen und aufkommende Trends wie Car Sharing,Technologien für selbstfahrende Autos und natürlich alternativeTreibstoffe aufzugreifen.Zwtl.: Über die MOL-GruppeDie MOL-Gruppe ist ein integriertes, international tätiges Öl- undGasunternehmen mit Stammsitz in Budapest, Ungarn. Die Gruppe ist inmehr als 30 Ländern mit einer dynamischen internationalen Belegschaftvon 25.000 Mitarbeitern und einer mehr als hundertjährigenErfolgsbilanz im Energiebereich tätig. Die Explorations- undProduktionsaktivitäten der MOL-Gruppe werden durch die Erfahrung vonüber 75 Jahren im Bereich Kohlenwasserstoff unterstützt. Derzeit wirdin acht Ländern produziert, in dreizehn Ländern gibt esExplorationsgebiete. Die MOL-Gruppe betreibt vier Raffinerien undzwei petrochemische Anlagen in einer integrierten Lieferkette inUngarn, der Slowakei und Kroatien und besitzt ein Netzwerk von 2.000Tankstellen in insgesamt zehn Ländern Zentral- und Südosteuropas.