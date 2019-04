MOL steigt mit Übernahme der Aurora Gruppe* in Verarbeitung von recyclebaren Kunststoffen ein

- Akquisition unterstützt Zielsetzung der Strategie 2030, daspetrochemische Portfolio der MOL Gruppe mit Produkten mit hohem Mehrwertauszuweiten- Die Transaktion mit Aurora stärkt die MOL Gruppe in ihrer Positionals Zulieferer für die Autoindustrie- MOL und Aurora rechnen bei Aktivitäten in Deutschland mit starkemWachstum und sehen eine Expansion nach Zentral- und Osteuropa als attraktiveChance- Dieser strategische Schritt vervollständigt die Initiativen der MOLGruppe im Recycling-SektorBudapest (ots) - Die MOL Gruppe verkündet die Unterzeichnung eines Kaufvertrageszur Übernahme von Aurora, einem auf die Verarbeitung recyclebarer Kunststoffespezialisierten Unternehmen, dessen Produktionsstätten in der Nähe vonAutomobilherstellern und Kunststoffverarbeitungsclustern in Süddeutschlandangesiedelt sind.Aurora ist ein mittelständisches deutsches Unternehmen, ansässig in Neuenstein,mit einem einzigartigen "Lean-Logistic"-Konzept zur Sammlung, Zerkleinerung undMischung von postindustriellen Kunststofffehlteilen für die Weiterverwendung imAutomotive-Bereich und anderen Industrien. Das Unternehmensportfolio bestehtgrößtenteils aus technischen Kunststoffen und Polypropylen-Compounds aufRezyklatbasis.Durch dieses Investment ist MOL in der Lage, eine umfangreiche Auswahl anhochqualitativen Polyamiden, Polypropylenen und anderen Compounds aufRezyklatbasis anzubieten und damit das vorhandene Portfolio an fabrikneuenPolypropylenen und Polyethylenen zu ergänzen. Das Knowhow und daskreislaufbasierte Logistiksystem von Aurora wird es den Kunden von MOLermöglichen, auf effiziente Art und Weise den Recyclinganteil in denverschiedenen Endprodukten zu erhöhen.Ferenc Horvath, Executive Vice President of Downstream der MOL Gruppe,kommentiert die Übernahme: "In Einklang mit der MOL Strategie 2030 haben wireinen weiteren Meilenstein unserer Transformation zu einem führendenChemieunternehmen in Zentral- und Osteuropa erreicht. Die Partnerschaft mitAurora wird es ermöglichen, unser petrochemisches Segment zu vergrößern undaufzuwerten sowie unser Profil in der Automobilzulieferindustrie zu stärken. Alsetabliertes Unternehmen im Polymer-Bereich wollen wir dafür die Stärken unseresintegrierten Geschäftsmodells nutzen, während die Flexibilität von Aurora alsunabhängiger Kunststoff-Compoundeur erhalten bleibt. Gleichzeitig ergänzt dasBetriebsprofil von Aurora unsere Initiativen im Recyclingbereich und bekräftigtunser Engagement für Nachhaltigkeit sowie zur regenerativenKreislaufwirtschaft."Dr. György Bacsa, Senior Vice President of Group-Strategic Operations andCorporate Development der MOL Gruppe: "Wir sind stolz, ein weitereserfolgreiches Investment auf dem Weg zu petrochemischem Wachstum abgeschlossenund damit einen wichtigen Meilenstein der MOL Strategie erreicht zu haben. Wirfreuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit unserem neuen Partner undglauben an die Fortsetzung und Ausweitung des bisherigen Erfolges von Aurora alsTeil der MOL Gruppe."Gerhard Schweinle, Gründer und Mitglied der Geschäftsführung von Aurora: "Wirsind uns sicher, mit MOL den idealen Partner für unser Unternehmen gefunden zuhaben, um unsere ambitionierten Ziele im Hinblick auf die Themen Nachhaltigkeitund Umweltschutz noch intensiver als zuvor voranzutreiben. Unter dem Dach einesder führenden Anbieter für Polymere in Europa wird Aurora seine Kompetenzen imAufarbeiten von technischen Kunststoffen weiter ausbauen. Durch unserumfangreiches Angebot an nachhaltig hergestellten Produkten sowie dielangjährige Erfahrung von MOL können wir uns intensiver für den Schutz unsererRohstoffressourcen und die Umweltentlastung einsetzen. Gemeinsam mit MOLschreiben wir die Erfolgsgeschichte von Aurora fort und werden unser Wachstumnoch beschleunigen."Einer der Eckpfeiler der MOL Strategie 2030 ist die Erweiterung derpetrochemischen Wertschöpfungskette des Unternehmens. Zu diesem Zweck plant MOL,bis zum Ende der nächsten Dekade ungefähr EUR 4,5 Milliarden in chemische undpetrochemische Wachstumsprojekte zu investieren. Compoundierung und Recyclingsind zwei der Kernbereiche der Strategie 2030 und die Automobilindustrie ist einstrategischer Sektor, in dem sowohl MOL als auch Aurora einen wachsenden Bedarfan recyclierten Materialien ausmachen.Die Transaktion unterliegt der Genehmigung durch die zuständigenKontrollbehörden.* Die Aurora Gruppe besteht aus Aurora Kunststoffe GmbH, Aurora Kunststoffe VSGmbH und Aurora Kunststoffe Walldürn GmbH.Über die MOL GruppeDie MOL Gruppe ist ein integriertes, international tätiges Öl- undGasunternehmen mit Stammsitz in Budapest, Ungarn. Die Gruppe ist in mehr als 30Ländern mit einer dynamischen internationalen Belegschaft von 26.000Mitarbeitern und einer mehr als hundertjährigen Erfolgsgeschichte imEnergiebereich tätig. Die Explorations- und Produktionsaktivitäten der MOLGruppe werden durch die Erfahrung von über 80 Jahren im BereichKohlenwasserstoff unterstützt. Derzeit wird in acht Ländern produziert, indreizehn Ländern gibt es Explorationsgebiete. Die MOL Gruppe betreibt vierRaffinerien und zwei petrochemische Anlagen in einer integrierten Lieferkette inUngarn, der Slowakei und Kroatien und besitzt ein Netzwerk von fast 2.000Tankstellen in insgesamt neun Ländern Zentral- und Südosteuropas. Die MOL Gruppeist ein Anbieter von Polymerprodukten wie zum Beispiel Polypropylen,Polyethylene niedriger und hoher Dichte mit einem jährlichen Absatz von mehr alstausend Kilotonnen.Über die Aurora GruppeDie Aurora Kunststoffe GmbH, gegründet im Jahr 2009, ist ein familiengeführtesmittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Neuenstein (Deutschland), welchessich auf die Herstellung von hochqualitativen technischen Kunststoff-Compoundsfokussiert hat. Am Hauptsitz sowie in den beiden Mahlgutzentren in Walldürn undVillingen-Schwenningen verwertet Aurora ausschließlich sortenreine technischeKunststoffreste aus der Industrie, die in einem ressourcen- und umweltschonendenProzess zu Kunststoff-Mahlgütern, -Granulaten und -Compounds aufgearbeitetwerden. Zur Produktpalette gehören Materialien auf Basis von beispielsweise PA6, PA 6.6, PA 11, PA 12, POM, PP, PC und PC-ABS, die an Kunden aus derAutomobilindustrie sowie aus der Möbel-, Elektro-, Bau- und Maschinenindustriegeliefert werden. Das einzigartige Aurora Lean-Logistic-Konzept besteht auseinem eigenen Fuhrpark sowie einem Boxenkonzept zur Perfektion sortenreinerSammlung von Kunststoffen. Dadurch verfügt Aurora über einen weitreichendenRohstoffzugang aus hochqualitativen Sekundärrohstoffen. Anfang 2019 wurdeaußerdem eine neue hochmoderne Compoundierung in Neuenstein mit einerProduktionskapazität von 15.000 Jahrestonnen fertiggestellt.Kontakt:Rückfrage MOL:Anna Wisniowskam: +36202433963@:awisniowska@mol.huRückfrage Aurora:Rebecca Hauckm: +497942914236@:r.hauck@aurora-kunststoffe.deOriginal-Content von: MOL Group, übermittelt durch news aktuell