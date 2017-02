MOL-Gruppe verzeichnet 2016 Gewinn von fast 1 Milliarde US Dollar

Vorstandsvorsitzender und CEO Zsolt Hernádi: "Ein Jahrgroßartiger Leistungen und wichtiger Meilensteine."Wien/Budapest (ots) -* MOL-Gruppe erreicht CCS EBITDA von USD 2,15 Milliarden, deutlichüber dem ursprünglichen Ziel* Upstream liefert starken Cashflow dank gestiegener Produktion undKostendisziplin* Downstream generiert robuste Ergebnisse mit starkem Wachstum beiConsumer Services* MOL-Gruppe meldet Nettogewinn von USD 941 Millionen28. Februar 2017 - Die ungarische MOL-Gruppe hat heute dieErgebnisse für das Finanzjahr 2016 bekanntgegeben. Die MOL-Gruppe hatihr ursprüngliches Ziel für 2016 von USD 2 Milliarden deutlichübertroffen und ein bereinigtes CCS EBITDA von USD 2,15 Milliardenerreicht - ein im Vergleich zum Vorjahr nur leicht geringerer Wert.Das Upstream-Geschäft zeigte gegenüber dem sich verschlechterndenexternen Umfeld große Stabilität. Ein weiterer Rückgang von 17 % beider Ölsorte Brent und ein Rückgang von 23 % bei den realisiertenGaspreisen wurden durch gesteigerte Produktion und Kostendisziplinkompensiert. Daraus ergibt sich ein fast unverändertes EBITDA von USD675 Millionen und ein freier Cashflow von mehr als USD 250 Millionen,was einem Wert von USD 7 pro Barrel Ölequivalent entspricht. DieProduktion stieg um 6 % auf 112.000 boed (Barrels Ölequivalent proTag) unter Berücksichtigung von CEE-Onshore-Feldern, auf denen diehöchste Produktion seit 2012 erreicht wurde, von Feldern in Pakistanund Großbritannien sowie dem Baitugan-Feld in Russland.Kosteneinsparungen in allen Bereichen bewirkten eine OPEX-Reduktionpro Einheit von 13 %. Die Vorgaben des "New Upstream-Program" wurdensomit zur Gänze erreicht.Das Downstream-Geschäft erwirtschaftete wieder ein stabilesErgebnis und lieferte USD 1,5 Milliarden bereinigtes CCS EBITDA.Dieser Wert liegt nur geringfügig hinter dem Allzeithoch von 2015.Der primäre Grund für den Rückgang war die erwartete Normalisierungder Margen für Raffinerie und Petrochemie. Im Bereich ConsumerServices (Retail) wuchs das EBITDA um 40 %, gestützt durch die erstkürzlich abgeschlossenen Akquisitionen von fast 450 Tankstellen infünf CEE-Ländern sowie durch den erfolgreichen Rollout der"Non-Fuel"-Strategie der MOL Gruppe und durch eine starkeNachfrage-Entwicklung. Das "Next Downstream-Program", eine interneInitiative zur Effizienzsteigerung über drei Jahre, das eineVerbesserung des EBITDA von USD 500 Millionen erzielen soll, verläuftnach Plan - so wurden in den ersten beiden Jahren bereits USD 340Millionen der Einsparungen umgesetzt.Der EBITDA-Beitrag des Gas Midstream Segments belief sich 2016 aufUSD 194 Millionen und lag damit geringfügig unter dem Vorjahreswert.In Deutschland hat die MOL-Gruppe 2016 wieder eine starkePerformance verzeichnet, knapp 10 % der petrochemischen Umsätzewerden auf diesem Markt erwirtschaftet. MOL Deutschland fungiert alsregionales Zentrum für den Verkauf von Polymer-Produkten in derRegion Nordwesteuropa. Ein besonderes Augenmerk gilt der Vermarktungbzw. der Kundenakquisition für Produkte aus der neuen LDPE Fabrik inBratislava. In Österreich hat sich die MOL-Gruppe durch stetigesWachstum in den vergangenen drei Jahren unter den Top 3 Anbietern imWholesale-Geschäft etabliert.Vorstandsvorsitzender und CEO Zsolt Hernádi kommentierte dasErgebnis: "2016 war ein Jahr großer Leistungen und wichtigerMeilensteine. Die Verabschiedung der neuen Langzeitstrategie `MOLGroup 2030´ markierte den erfolgreichen Start eines weitreichendenTransformationsprozesses. Wir haben unsere Ziele erreicht und habendank unseres gut aufgestellten und integrierten Geschäfts einen sehrstarken freien Cashflow generiert. Der Upstream-Bereich hat amTiefpunkt des Branchenzyklus über USD 250 Millionen freien Cashflowlukriert und erzielte die höchste Onshore Öl- und Gas Fördermenge inOsteuropa seit 2012. Der Downstream-Bereich erwirtschaftete einstabiles Ergebnis, nur knapp hinter dem Rekordwert von 2015 und dastrotz geringerer Margen in den Bereichen Raffinerie und Petrochemie.Der Retail-Bereich erreichte dank des guten Timings bei Akquisitionenund des erfolgreichen Roll-Outs des `Non-Fuel`-Bereichs wiederholtein beeindruckendes Wachstum. Auch 2017 werden wir wieder ein EBITDAvon zumindest USD 2 Milliarden erwirtschaften, womit wir mitLeichtigkeit unsere organischen Investitionen (CAPEX), die Dividendefür unsere Aktionäre und die Finanzierung unsererTransformationsprojekte abdecken."Zwtl.: Über die MOL GruppeDie MOL Gruppe ist ein integriertes, international tätiges Öl- undGasunternehmen mit Stammsitz in Budapest, Ungarn. Die Gruppe ist inmehr als 40 Ländern mit einer dynamischen internationalen Belegschaftvon 25.000 Mitarbeitern und einer mehr als hundertjährigenErfolgsbilanz im Energiebereich tätig. Die Explorations- undProduktionsaktivitäten der MOL-Gruppe werden durch die Erfahrung vonüber 75 Jahren im Bereich Kohlenwasserstoff unterstützt. Derzeit wirdin acht Ländern produziert, in dreizehn Ländern gibt esExplorationsgebiete. Die MOL-Gruppe betreibt vier Raffinerien undzwei petrochemische Anlagen in einer integrierten Lieferkette inUngarn, der Slowakei und Kroatien und besitzt ein Netzwerk von 2.000Tankstellen in insgesamt zehn Ländern Zentral- und Südosteuropas.[www.molgroup.info] (http://www.molgroup.info/)Rückfragehinweis:Brunswick Austria & CEE GmbHTelefon: +43 1 907 65 10Email: MOL_International@brunswickgroup.comBankgasse 81010 WienDigitale Pressemappe: http://www.ots.at/pressemappe/19560/aom*** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHERINHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT ***Original-Content von: MOL Group, übermittelt durch news aktuell