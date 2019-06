MOL Gruppe entwirft neuen Hauptsitz mit deutschem und österreichischem Know-how

- Neues Gebäude mit 83.000 m Bürofläche wird ab 2021 als Hauptsitz derMOL Gruppe dienen- Renommierte Innenarchitekten KINZO Deutschland,österreichisch-deutsche M.O.O.CON Arbeitsplatzstrategen und deutscheLichtdesigner Licht Kunst Licht- Einzigartige Lösungen für außergewöhnliche Büroflächen, die derZusammenarbeit eine neue Bedeutung verleihen- Riesige Glasflächen ermöglichen es, 90% aller Arbeitsplätze inTageslicht zu tauchenWienBudapest (ots) - Die MOL Gruppe verlegt bis 2021 ihren Firmensitz auf denMOL Campus, das neue 83.000 Quadratmeter große Büro des Unternehmens. Mit den2018 begonnenen Bauarbeiten entsteht ein 120 Meter hohes Gebäude am Donauufer imSüden Budapests, in der Nähe des heutigen Hauptgebäudes. Das moderne Designspiegelt die mutige Vision der MOL Gruppe von ihrer Strategie 2030 wider, denWandel in den nächsten Jahrzehnten in ganz CEE voranzutreiben. Das Gebäude undseine Innenarchitektur werden auch bei der Neugestaltung der zukünftigenArbeitsweise der MOL-MitarbeiterInnen eine wesentliche Rolle spielen.Das Gebäude wird zahlreiche einzigartige Lösungen beinhalten und ein modernesArbeitsumfeld für 2500 MitarbeiterInnen bieten. Die architektonischen Entwürfefür den sogenannten MOL Campus wurden von dem renommierten LondonerArchitekturbüro Foster + Partners entworfen.Starke internationale Zusammenarbeit für eine anspruchsvolleArbeitsplatzgestaltungNeben dem äußeren Erscheinungsbild des Gebäudes ist Foster + Partners inAbstimmung mit dem Berliner Architekturbüro KINZO auch für die Gestaltungbestimmter interner Gemeinschaftsräume verantwortlich. Ungarischer Partner derArchitekten bei der Entwicklung der Gebäudepläne ist FintaStúdió.KINZO hat Innenarchitekturen für anspruchsvolle Bürogebäude wie den ERSTE Campusin Wien, die Adidas-Zentrale in Herzogenaurach und das Bürogebäude SoundCloud inBerlin entworfen. KINZO arbeitet mit Minusplus als lokalem Partner zusammen,erstellt und realisiert zusammen mit der österreichisch-deutschen M.O.O.CON.eine umfassende Arbeitsplatzstrategie. Für die Beleuchtung des Gebäudes ist dasBerliner Team von Licht Kunst Licht verantwortlich.Eineinhalb Jahre nach der ersten Ankündigung hat die MOL Gruppe nun dieInnenarchitektur für ihren neuen Hauptsitz vorgestellt und auf der Website desProjekts veröffentlicht: www.molcampus.hu/en. Das Gebäude wurde inÜbereinstimmung mit der Strategie 2030 der MOL Gruppe entworfen, um innovative,transparente und flexible Arbeitsmodelle zu unterstützen.Anpassung an die Arbeitsgewohnheiten der nächsten Generation"Wir wollen ein Gebäude schaffen, das nicht nur ein Bürogebäude, sondern einzeitgemäßes Kreativzentrum ist, in dem unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterauch nach einigen Jahrzehnten noch gerne arbeiten werden", sagte Péter Ratatics,Geschäftsführer von MOL Ungarn und fuhr fort: "Es ist klar, dass sich dieBedürfnisse und Arbeitsgewohnheiten der Generationen Y und X von denen frühererGenerationen unterscheiden, und wir müssen uns an diese Veränderungen anpassen.Damit ein Unternehmen wettbewerbsfähig bleibt, braucht es Innovationen, die sichauch im Arbeitsumfeld widerspiegeln. Die Ankündigung, den Campus zu bauen, istbereits eine Inspiration für die MitarbeiterInnen von MOL: Bevor wir mit derGestaltung der Innenräume begonnen haben, haben wir ein umfangreichesBrainstorming durchgeführt."Ziel des Unternehmens ist es, mit dem Bau der neuen Zentrale das innovativsteArbeitsumfeld in Ungarn zu schaffen, das auch für junge Talente einenattraktiven, inspirierenden und spannenden Arbeitsplatz bietet.Im Mittelpunkt steht die Sicherstellung, dass das Arbeitsumfeld diestrategischen Ziele der MOL Gruppe unterstützt, die Effektivität erhöht undmaßgeschneidert und personenorientiert ist. Die Büros sind nach dem ABW-Modell(Activity-based Workplace) gestaltet, d. h. jeder MitarbeiterInnen kann dasArbeitsumfeld seinen Aufgaben und Tätigkeiten entsprechend wählen und hat dieFlexibilität, jederzeit woanders hin zu ziehen.Der Turm wird aus dreigeschossigen Einheiten bestehen, den sogenannten"Drillingen". Je nach Größe belegen die verschiedenen Organisationseinheitenentweder ein ganzes Triplett oder teilen es mit anderen Einheiten. DieMitarbeiterinnen und Mitarbeiter können jeden Arbeitsplatz innerhalb ihreseigenen Tripletts frei wählen. Größere Gemeinschaftsarbeitsplätze werdenebenfalls zur Verfügung stehen, darunter die für ruhiges Arbeiten bestimmte"Bibliothek", der angenehme "Bürogarten" mit viel Grün, das Panorama-Skylab undandere Arbeitsbereiche.Der MOL Campus wird nicht nur einzigartige Bürokonzepte nach Budapest bringen,sondern auch das umweltfreundlichste Bürogebäude der Stadt sein. Die riesigenGlasflächen ermöglichen es, dass 90% der Arbeitsfläche mit natürlichem Lichtbeleuchtet werden können. Der Strombedarf des Gebäudes wird teilweise durchPhotovoltaikmodule gedeckt, und MOL hat zugestimmt, 10% der in den Innenräumenverwendeten Materialien aus recycelten Quellen oder lokaler Produktion zubeziehen.Mit 120 m Höhe wird der 28-stöckige MOL Campus das höchste Gebäude Budapestssein. Es wird nicht nur für die MitarbeiterInnen von MOL, sondern für alleBudapester gebaut: Das Skydeck des Gebäudes wird für die Öffentlichkeitzugänglich sein.Weitere Informationen und Bilder von dem MOL Campus finden Sie unterhttp://molcampus.hu/en/shared