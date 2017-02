MOBIL-MESSE: Motorola will Amazons Assistentin Alexa integrieren

Weitere Suchergebnisse zu "Amazon":

BARCELONA (dpa-AFX) - Der weltgrößte PC-Hersteller Lenovo geht eine Partnerschaft mit Amazon ein, um seine Telefone mit einem digitalen Assistenten auszustatten.



In die Smartphones der Lenovo-Marke Motorola soll im Laufe des Jahres die Amazon-Assistentin Alexa integriert werden, kündigte das Unternehmen am Sonntag Barcelona an. Zunächst solle es dafür noch ein spezielles Ansteck-Modul für das Smartphone-Modell Moto Z geben.