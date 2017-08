MOBILE LIFESTYLE neu gedacht = SELFIANO / Die INNOVARTIS präsentiert auf der IFA erstmalig die Design prämierten SELFIANO OUTDOOR und INDOOR Accessoires für Smartphones, Tablets, eReader und Kameras

Berlin (ots) -SELFIANO® OUTDOOR - Powerbank oder Selfie-Stick im Taschenformat?Die INNOVARTIS hat das weltweit erste Gerät entwickelt, welcheseine Armverlängerung für bessere Selfies und eine Powerbank für mehrStrom für unterwegs miteinander vereint und das in fast jede Taschepasst. Nebenbei sind auch noch intelligente Lösungen für dieHalterung des Smartphones (Easy-Snap-In-System) und die Bild- undVideofunktion per Bluetooth für alle iOS und Android unterstütztenGeräte an Bord.SELFIANO® INDOORFür den INDOOR Bereich ist ein sehr hochwertiges Stativ inProfi-Qualität mit inkludierter Smartphone Halterung undKameragewinde im Angebot. Als Zubehör dafür ist eine Tablet undeReader Halterung verfügbar, welche einfach auf das Kameragewindeaufgeschraubt wird oder auch als Einzelgerät genutzt werden kann.DIE SELFIANO® GERÄTEFAMILIE ERSCHLIESST MIT WENIG AUFWAND VIELEMÖGLICHKEITEN Z.B.:- Produzieren von SELFIES und Videos per Bluetooth im OUT- und INDOORBereich- Aufladen aller handelsüblichen mobilen Endgeräte mit vorhandenemLadekabel mit USB-Stecker- Skypen, Videos ansehen, Tablet und eReader fixieren zum bedienenoder lesen, etc.GERMAN DESIGN AWARD für SELFIANO®Die 40-köpfige Grand Jury schreibt dazu folgendes: "SELFIANO® istdas weltweit erste Gerät, das Selfie-Stick und Power-Bank in einemhandlichen und superleichten Taschenformat vereint. Hochwertige,robuste Materialien, eine gute Verarbeitung und gute ergonomischeEigenschaften sorgen dafür, dass sich das Produkt vom Wettbewerbabhebt. Die Ausstattung umfasst einenHochleistungs-Lithium-Ionen-Akku mit 2.600 mAh, Bluetooth (für iOS-und Android-Geräte) sowie eine Easy-Snap-in-Smartphone-Halterung. Einnützliches, formal und funktional auf hohem Niveau gestaltetes Tool,das Spaß macht und für alle Generationen interessant ist.BESUCHEN SIE UNS UND GEWINNEN SIESELFIANO® OUTDOOR + INDOOR ist für alle Altersgruppen von größtemInteresse, um neue Möglichkeiten im Bereich MOBILE LIFESTYLE aufhohem Niveau nutzen zu können. Jeder kann entscheiden welchesAccessoire er davon benötigt, jedes ist für sich auch einzelnnutzbar. Vom 01.09. bis 06.09.2017 präsentieren wir die SELFIANO®Accessoires auf der IFA Berlin in Halle 26 A - Stand 136 imStart-UP-Bereich IFA-NEXT und laden alle Interessierten herzlich einuns zu besuchen. Im Rahmen der IFA veranstalten wir ein Gewinnspielbei dem es u. a. zwei komplette SELFIANO® Produktfamilien zu gewinnengibt.Teilnahmekarten mit persönlichem Aktivierungscode gibt es auf demMessestand oder auf der Website - selfiano.gewinnwelt.de -Vorbestellungen von SELFIANO® OUTDOOR + INDOOR können ab sofort unterwww.selfiano.com getätigt werden. Die Einführungspreise belaufen sichauf 39,95 EUR für den SELFIANO® OUTDOOR, auf 29,95 EUR für dasSELFIANO® INDOOR Stativ und auf 10,99 EUR für das SELFIANO® INDOORZubehör. Die ersten Auslieferungen sind geplant ab 01.11.2017.GOODIE: Für alle vorbestellten Accessoires fallen keineVersandkosten im Zustellbereich Deutschland an.Weitere Details inklusive Produktvideos finden Sie auf derWebsite: www.SELFIANO.comAnsprechpartner für Pressefragen:Wolfgang MattheisTel.: +49 471 7003725Mail: info@innovartis.euINNOVARTIS GmbHPostfach 27 01 0727528 BremerhavenOriginal-Content von: INNOVARTIS GmbH, übermittelt durch news aktuell