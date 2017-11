MNX Global Logistics erwirbt spezialisierten Gesundheitslogistiker Logical Freight Solutions

Zusammenführung verbessert zeit- und temperaturgerechteLogistikkapazitäten im Raum Asien-Pazifik, um den wachsenden Marktvon Gesundheitsversorgung, Biowissenschaften und Biotechnik zubedienenLong Beach, Kalifornien und Melbourne, Australien (ots/PRNewswire)- MNX Global Logistics hat Logical Freight Solutions P/L (LFS)erworben, einen internationalen Anbieter von Logistiklösungen.LFS wurde 1994 in Melbourne (Australien) gegründet und bedient dieBranche der Gesundheitsversorgung, darunter Biowissenschaften,Agrarbio, Diagnose, Therapie, Proteomik, Medizingeräte,Mikrobiologie, Genomik, Chemikalien, Radiopharmaka, Instrumente,Ersatzteile und Verbrauchsstoffe. LFS verfügt über Niederlassungen inAustralien, Neuseeland, Singapur, Hongkong, Taiwan und den USA."Das Tempo des Wachstums in der auf den Patienten zugeschnittenenMedizin, mit ihren strikten Ansprüchen an klimatisierten Transportund zeitgerechte Lieferung, stärkt die Rolle, welche spezialisierteLogistikanbieter mit präzisen Zeiten in den BranchenBiowissenschaften und Gesundheitsversorgung weiterhin spielenwerden", sagte Paul J. Martins, CEO von MNX. "LFS ist wie wir auf denKunden konzentriert und hat dieselbe Reichweite. Mit dieserKombination können Neukunden und Bestandskunden eine erweitertePalette der Logistikdienstleistungen genießen, welche speziell aufdie weltweiten Branchen Gesundheitsversorgung, Biowissenschaften undMedizingeräte zugeschnitten sind."Steve Cheetham, CEO von LFS, ist vom Potenzial derzusammengeführten Unternehmen begeistert."Logical Freight Solutions hat stetig eine Infrastruktur undFachkompetenz aufgebaut, welche unseren Kunden echten Service von Türzu Tür bereitstellt, vom internationalen Zulieferer bis zumEndverbraucher", sagte Steve Cheetham. "Das Zusammenwirken mit MNXfördert unser Wachstum und Dienstangebot in neuen Regionen underöffnet unseren Kunden Zugang zu einer ganzen Palette derLogistikdienstleistungen und neuer Techniken."Dieser Erwerb ist Teil einer Reihe strategischer Maßnahmen, um dasglobale Wachstum voranzutreiben und Kunden in den BereichenGesundheitsversorgung und Biowissenschaften herausragenden Service zubieten. MNX ist mit den erweiterten Kapazitäten in der Lage, Kundenzu unterstützen, welche in der gesamten Region Asien-Pazifik undweltweit wachsen möchten.Über MNX Global LogisticsMNX Global Logistics (www.mnx.com) ist ein weltweiterPremiumanbieter spezialisierter, schneller Transport- undLogistikdienste. Zu den Kunden gehören international führende Firmender Branchen Biopharma, Biowissenschaften, Medizingeräte, Luftfahrtund Entertainment. Diese Organisationen verlassen sich auf dieherausragende Kompetenz von MNX beim Transport wichtiger Artikelweltweit.Pressekontakt:MNX Global LogisticsKen YingGlobal Director of Marketing+1 (310) 981-0919kenneth.ying@mnx.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/607466/MNX_and_Logical_Freight_Solutions.jpgLogo - http://mma.prnewswire.com/media/603267/MNX_LOGO.jpgOriginal-Content von: MNX Global Logistics, übermittelt durch news aktuell