'MM': Volkswagen will sich an Sixt beteiligen

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Der Autobauer Volkswagen erwägt einem Magazinbericht zufolge einen Einstieg beim Autovermieter Sixt .



VW werde sich wahrscheinlich an Sixt beteiligen, schreibt das "Manager Magazin" (MM) am Mittwoch unter Berufung auf Kreise. Offiziell wolle sich niemand äußern, heißt es in dem Bericht. Doch es sei die Rede davon, dass VW mit einem Anteil von rund 15 Prozent plane, wohl gesplittet in Stamm- und Vorzugsaktien. Sixt bereite eine Kapitalerhöhung vor. Die Familie selbst hält aktuell die Mehrheit der Stimmrechte, sie will wohl keine Anteile abgeben. Ein Ankeraktionär aber sei willkommen, schreibt das "MM". Es wäre dem Magazin zufolge der dritte Versuch von Volkswagen, sich an Sixt zu beteiligen. die Stammaktien von Sixt zogen am Nachmittag um mehr als 4 Prozent an./nas/fba