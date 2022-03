MMD: Marktbericht – März – 2022

07.03.2022 – Noch nie in den letzten 77 Jahren war die Lage in Europa so ernst wie in diesen Tagen. Es herrscht wieder Krieg in Europa. Russlands völkerrechtswidriger Angriff auf die Ukraine sowie die Spirale von Gewalt und Drohungen machen uns alle fassungslos und unserer eigenen Ohnmacht mehr als bewusst. Fast jeder fragt sich, ob Präsident Putin tatsächlich eine ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung