MMA verzeichnet seit sechs aufeinanderfolgenden Jahren zweistelliges Wachstum mit Umsatzanstieg um 17,6 % im Jahr 2016 und einem Plus von 356 % seit 2011

MMA erreicht im sechsten von sechs aufeinanderfolgenden Jahrendank der verstärkten Nutzung und Anpassung seiner Lösung fürkaufmännische Effektivität durch seine größten Kunden einzweistelliges RekordwachstumNew York (ots/PRNewswire) - Marketing Management Analytics(http://www.mma.com/) (MMA), ein führendes Unternehmen von Ipsos, dasseit 1989 Unternehmen dabei unterstützt, den Wert ihrer Marketing-,Vertriebs-, Produktions-, Produkt, Bepreisungs- und Webeinvestitionenzu verstehen und zu optimieren, verkündete heute sein sechsaufeinanderfolgende Jahre währendes Rekordwachstum, das einem Anstiegder Umsätze um nahezu 18 % entspricht.

"Wir konnten in enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden für dieseGrenzumsätze und -gewinne in Rekordhöhe im Jahr 2016 identifizieren,messen und produzieren", erklärt Patrick Cummings, CEO von MMA."Unser größter Kunde konnte letztes Jahr Grenzumsätze i. H. v. nahezu500 Mio. USD, die mit unserer gemeinsamen Zusammenarbeit inZusammenhang stehen, nachvollziehen, messen und zuordnen. Indem wirdurch unsere Analysen und Beratung mehr Transparenz undVorhersagbarkeit bieten, sind wir in der Lage, unsere Partner mit demauszurüsten, was sie benötigen, um wesentliche Wettbewerbsvorteileauf dem Markt zu erreichen. Das rentiert sich nicht nur für sie,sondern auch für MMA. MMA erlebte bei unseren fünf größten Kunden einWachstum von mehr als 45 % im letzten Jahr, während diese den Ausbauunserer Dienstleistungen, Software und transformative Beratung inihren Unternehmen fortsetzten", erklärte Cummings.Zentral für das anhaltende Wachstum und den Kundenerfolg von MMAist seine Plattform Commercial Effectiveness (http://mma.com/blog/sequent-whitepaper-driving-profitable-business-investments-holistic-commercial-effectiveness-analysis/), die Kunden eine beispiellose Sichtauf das Zusammenspiel all ihrer geschäftspolitischen Investitionenbietet, sowie die Synergien, die sich durch diese ziehen, und darauf,wie sie korrekt zugeordnet und allokiert werden sollten, um ihreEffektivität zu maximieren. "Zu viele heutige Analyseangebote messenInvestitionen in Silos", erklärt Doug Brooks, EVP of Strategic ClientRelationships bei MMA. "Wenn Sie beispielsweise digitaleInvestitionen korrekt messen wollen, müssen Sie verstehen, wie diesedurch andere vorgelagerte Investitionen, wie TV, beeinflusst werden.Sie wären überrascht, wie viele Unternehmen es gibt, die potentiellschädliche Investitionsentscheidungen treffen, indem sie ihreInvestitionen auf einer 1:1-Grundlage messen. Das gilt nicht nur fürdie Bewertung von Marketing im Kontext von Marketing, sondern auchdafür, wie Vertrieb, Bepreisung, Angebote, Produktion, Produkte undmakroökonomische Faktoren mit dem Marketing und untereinanderzusammenwirken. Wenn Sie in einem Silo messen (http://mma.com/blog/go-beyond-silo-digital-attribution-full-customer-attribution/), werdenSie Wert sehr wahrscheinlich fälschlicherweise diesem Silo zuordnenund keine fundierten Investitionsentscheidungen treffen. Die Lösungfür kaufmännische Effektivität von MMA ermöglicht es Unternehmen, dieholistischen geschäftspolitischen Investitionen von Unternehmenkorrekt zuzuordnen und abzustimmen, um die besten Ergebnisse zuerzielen", erklärte Brooks.Über MMAMMA ist eine Geschäftseinheit des führenden globalenMarktforschungsunternehmens Ipsos. MMA bietetPredictive-Analytics-Services über seine Analyse- undBeratungsplattform zur kaufmännischen Effektivität für Unternehmen inder Arzneimittelbranche, im Einzelhandel, in der Gastronomie,Gebrauchsgüterbereich, im Bereich Finanzdienstleistungen, in derAutomobilbranche, Telekommunikation, im Konsumgüterbereich und imBereich Medien und Unterhaltung an. Für weiterführende Informationenzu MMA, bitte hier klicken. (http://www.mma.com/)