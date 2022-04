MMA-Klebstoffe der nächsten Generation - Plexus® MA8105

Danvers, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Das Plexus-Team bei ITW Performance Polymers (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3487899-1&h=45818888&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3487899-1%26h%3D1513066971%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fitwperformancepolymers.com%252F%26a%3DITW%2BPerformance%2BPolymers&a=ITW+Performance+Polymers) stellt Plexus MA8105 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3487899-1&h=150052513&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3487899-1%26h%3D1397643993%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fitwperformancepolymers.com%252Fproducts%252Fplexus%252Fprimerless-to-metal%252Fplexus-ma8105%252F%26a%3DPlexus%2BMA8105&a=Plexus+MA8105) als seinen neuesten Klebstoff vor, der die Grenzen dessen, was mit MMA-Klebstoffen (Methylmethacrylat) möglich ist, weiter ausdehnt und die Herausforderungen früherer Generationen bewältigt.MMA-Strukturklebstoffe bieten deutliche Vorteile gegenüber anderen Klebstoffen: Schnelle Aushärtung bei Raumtemperatur, exzellente mechanische Eigenschaften und ein breites Haftungsspektrum. Ältere MMA-Klebstoffe kleben eine Vielzahl von Materialien, haben aber Schwierigkeiten mit „schwer zu verklebenden" Metallen wie feuerverzinktem Stahl oder zähen teilkristallinen Kunststoffen wie Polyamiden (Nylons).Herausforderungen und AnforderungenBreite Haftung – Kunden müssen eine ganze Reihe von Materialien verbinden. Frühere Generationen von Klebstoffen hatten Schwierigkeiten, verzinkten Stahl, Nylon, Verbundwerkstoffe, andere Metalle und Kunststoffe zu verkleben.Hohe Temperaturbeständigkeit – Bestimmte Anwendungen erfordern eine hohe Festigkeit auch bei 82 °C oder mehr.Hohe Durchsatzleistung – Die Entwicklung der Klebkraft muss den Erwartungen entsprechen. Die Herstellung von mehr Teilen pro Stunde verbessert die Effizienz und senkt die Kosten.Härte Anforderung – Anwender benötigen hochfeste Klebstoffe mit guter Dehnung, die mit Stößen und Ermüdung umgehen können.Klebfrei aushärten, schleifbar und überstreichbar – Klebstoff tritt unter Umständen aus. Es ist vorteilhaft, einen Klebstoff zu haben, der klebfreie härtet und die meisten Farben akzeptiert.Standfest auf vertikalen Oberflächen – Alles bleibt dort, wo es hingehört.Handling von abweichenden Mischungsverhältnissen – Ältere Klebstoffe erfordern genaue Mischungsverhältnisse.Erweiterung der Marke Plexus MA8100Hier kommt MA8105 ins Spiel, ein Produkt mit einer Wirkzeit von 5 Minuten und einer Fixierzeit von 12–15 Minuten. Der MA8105 übernimmt die robuste Haftung der anderen Produkte der MA8100-Serie und bietet zusätzlich einen schnelleren Produktdurchsatz.Die ErgebnisseMA8105 hat eine ausgezeichnete grundierungsfreie Haftung auf einer Vielzahl von Untergründen. Verbundwerkstoffe, lackierte Metalle und amorphe Thermoplaste lassen sich oft mit wenig oder gar keiner Oberflächenvorbereitung verkleben. MA8105 klebt sogar ölige Metalle. MA8105 widersteht langfristigen Umwelteinflüssen. Elemente können geklebt werden und bestehen in typischen Außenumgebungen mit deutlich höherer Hitzebeständigkeit als konkurrierende Strukturklebstoffe. MA8105 härtet bei verschiedenen Temperaturen schnell aus und ermöglicht einen hohen Durchsatz. Dank des schnellen Dosierens und Zusammenfügens der Teile werden Fertigung und Montage optimiert und mehr Teile pro Stunde produziert. Wegen des Arbeitskräftemangels müssen Produzenten auf kreative Lösungen zurückgreifen, um ihre Teile schnell und effizient zu verkleben.Informationen zu Plexus:Devcon ist eine Marke von ITW Performance Polymers. Plexus Industrieklebstoffe schaffen dauerhafte Verbindungen in einer Vielzahl von Anwendungen und bieten zuverlässige Lösungen für zahlreiche Märkte. Diese Produkte, die zur Verbesserung von Prozessen und Techniken in der Fertigung und Montage eingesetzt werden, sind weltweit erhältlich.Informationen zu ITW Performance Polymers:Ein weltweit führendes Unternehmen in der Forschung, Entwicklung und Herstellung von Verguss- und Verkeilungsmassen, strukturellen und halbstrukturellen Klebstoffen, spritzbaren syntaktischen Materialien sowie verschleißfesten Beschichtungen und Reparaturmassen. Diese wertschöpfenden Lösungen werden in zahlreichen Märkten eingesetzt, darunter Windkraft, Transport, Schifffahrt, Elektronik und andere industrielle OEM- und MRO-Anwendungen.mvanraaphorst@itwpp.comPressekontakt:Max VanRaaphorst(978) 412-2773mvanraaphorst@itwpp.comOriginal-Content von: ITW Performance Polymers, übermittelt durch news aktuell