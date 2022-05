MLP Holding-Aktie: Diese Infos sollten Anleger kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "MLP":

Bereits nach 9 Monaten stieg der Gewinn um 70,2% auf 31,2 Mio €. Die Ergebnisse für das 4. Quartal werden am 10. März veröffentlicht. MLP hat bereits angekündigt, dass es die Prognosen übertreffen wird. Der Vorsteuergewinn soll mindestens 90 Mio € betragen. Zu dem guten Ergebnis tragen in besonderem Maße erfolgsabhängige Vergütungen in der Vermögensverwaltung bei. Diese Vergütungen sind zu… Hier weiterlesen