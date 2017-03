MLP: Aufstieg in den SDAX kann die Aktie jetzt beflügeln! Trading-Chance!

Weitere Suchergebnisse zu "MLP":

Der Finanzdienstleister MLP hat das Meinungsforschungsinstitut GfK im SDAX abgelöst. Änderungen hat es auch im TecDAX gegeben, wo Stratec Biomedical den Platz an Aixtron abgeben musste. Aixtron war erst kürzlich aus dem Technologieindex geflogen. Für den Auf- oder Abstieg sind die Unternehmensqualität und die sehr guten Zahlen, wie das bei Stratec zuletzt der Fall war, kein Kriterium. Für MLP könnten sich durch den Aufstieg in den Index Chancen ergeben.

Das Unternehmen hat gerade solide Zahlen vorgelegt und wenn sich das Wachstum in den nächsten Jahren fortsetzt, sehen wir durchaus Chancen für Kursgewinne. Der steile Anstieg vom 17.03.-21.03. von 5,20 Euro auf 5,70 Euro war dem Aufstieg in den SDAX geschuldet. Man sah aber sofort Gewinnmitnahmen, die den Kurs wieder in die Bahn brachten. Der Kurs hat sich immerhin in den letzten 12 Monaten etwa verdoppelt und das könnte sich mit steigenden Umsätzen auch fortsetzen.

Ein Beitrag von Rudolf Markus Schug.