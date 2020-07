MLP Aktie: Vorläufige Zahlen sind da!

Weitere Suchergebnisse zu "MLP":

Die vollständigen Zahlen für das 2. Quartal 2020 und das 1. Halbjahr 2020 will MLP laut eigenen Angaben zwar erst am 13. August veröffentlichen. Doch am Donnerstag veröffentlichte das Unternehmen bereits vorläufige Zahlen für Q2 2020. Denen zufolge konnte MLP da eine erhebliche Verbesserung beim Ebit (= Ergebnis vor Zinsen und Steuern erzielen). Konkret: Während im 2. Quartal 2019 beim Ebit ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung