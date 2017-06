MKM übernimmt Produktionsanlagen der CSN Carl Schreiber GmbH

Hettstedt (ots) -- MKM wird die Platten-Produktion an den Standort Hettstedtverlagern- Metallsägen, Pressen, Glühöfen und Sandstrahlanlage fürspezielle Kupferbleche- Kunden der CSN Carl Schreiber GmbH werden sicher weiterbeliefertDie Mansfelder Kupfer und Messing GmbH (MKM) übernimmt dieProduktionsanlagen der traditionsreichen CSN Carl Schreiber GmbH,Neunkirchen (Nordrhein-Westfalen), die Anfang dieses Jahres Insolvenzin Eigenverwaltung angemeldet hat. Die Gläubigerversammlung desUnternehmens hat der Veräußerung der Produktionsanlagen für Plattenan MKM jetzt zugestimmt. Die CSN Carl Schreiber GmbH beliefertweltweit Kunden mit Platten aus Kupfer und Kupferlegierungen. MKMwird die Metallsägen, Pressen, Glühöfen sowie die Sandstrahlanlageübernehmen und an den Standort Hettstedt verlagern. Dort wird MKM dieProduktionskapazität des Bereichs Bleche und Platten weiter ausbauenund das Produktportfolio erweitern. Dabei stellt MKM sicher, dass diebisherigen Kunden der CSN Carl Schreiber GmbH auch künftigzuverlässig beliefert werden.MKM setzt das Investitionsprogramm am Standort Hettstedt fort"Wir investieren auch mit diesem Schritt in neueFertigungsprozesse und den Ausbau unseres Produktportfolios", soRoland Harings, CEO von MKM. Das Unternehmen setzt dabei voll auf denStandort Hettstedt. Bis 2020 investiert MKM rund 100 Mio. Euro in denStandort Hettstedt, um das erwartete Wachstum durch ein erweitertesProduktportfolio, neue Kunden und eine schnelle Internationalisierungrealisieren zu können. Dabei setzt das Unternehmen auf dieElektromobilität, Digitalisierung, Erneuerbare Energieerzeugung undStromübertragung - Anwendungsfelder, die einen wachsenden Bedarf anKupferprodukten kennzeichnet.Die Übernahme der Produktionsanlagen steht unter dem üblichenVorbehalt der Zustimmung des Bundeskartellamtes. Über den Kaufpreisfür die Produktionsanlagen haben die Parteien Stillschweigenvereinbart.Über MKM: MKM ist ein weltweiter Technologieführer für Kupfer- undMessinghalbzeuge. Seit 1997 hat MKM mehr als 400 Mio. Euroinvestiert. Als einziger Hersteller weltweit bietet das UnternehmenDraht, Band, Rohre, Stangen und Blech aus einer Hand an. Imvergangenen Jahr hat MKM mit über 1.200 Mitarbeitern mehr als 260.000Tonnen Kupfer verarbeitet. Weltweit vertrauen rund 1.000 Kunden aus60 Ländern auf MKM. Damit ist MKM Partner weltweit führenderUnternehmen in der Elektronik- und Bauindustrie, der Solarbranche,dem Anlagenbau, aus der Automobilindustrie, aus der Raumfahrt und derTelekommunikation.Pressekontakt:Tobias M. WeitzelTel.: +49 177 721 576 0Mail: weitzel@kommunikation-bsk.deOriginal-Content von: MKM Mansfelder Kupfer- und Messing GmbH, übermittelt durch news aktuell