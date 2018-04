MKM expandiert in den Markt für Elektromobilität (FOTO)

Hettstedt (ots) -- Bis zu eine Mio. Teile pro Monat mit anspruchsvollerProduktqualität- Kupferbauteile mit besonders hoher elektrischer Leitfähigkeit- MKM beliefert Newcomer NIO mit Spezialprodukten für einleistungsstarkes SUVDie MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH (MKM), Hettstedt, istauf dem Weg, sich als Automobilzulieferer in einem echtenZukunftsmarkt zu etablieren - dem Markt für Elektromobilität. Nachmehreren erfolgreichen Probelieferungen wird MKM monatlich künftigrund eine Mio. Teile für den chinesischen Neukunden NIO liefern, dervor dem Serienstart eines leistungsstarken SUV mit vollelektrischemAntrieb steht. MKM ist weltweit ein Technologieführer für Kupfer- undMessinghalbzeuge.MKM hat sich gegen internationale Wettbewerber durchgesetztDas MKM-Produktionsvolumen für den Neukunden entspricht pro Monateiner Stranglänge von 135 Kilometern hochreinem, sauerstofffreienKupfer mit besonders hoher elektrischer Leitfähigkeit. "EinRiesenerfolg für MKM: Wir haben uns innerhalb von sieben Monaten nachdem Projektstart als Zulieferer für die Serienfertigung in derElektromobilität etabliert", so CEO Roland Harings. Das Unternehmenhabe sich dabei gegen internationale Wettbewerber durchgesetzt. "Wirhaben gezeigt, dass wir in allen Dimensionen auch in derAutomobilindustrie weltweit ganz vorne mitspielen können: obFestigkeit, elektrische Leitfähigkeit, Toleranzen, Geometrie,Ebenheiten, Gratfreiheit und Prozess-Sicherheit. Wir sind stolz, aneinem solchen Zukunftsprojekt mitzuarbeiten", betont Harings.Über MKM:MKM ist ein weltweiter Technologieführer für Kupfer- undMessinghalbzeuge. Seit 1997 hat MKM mehr als 400 Mio. Euroinvestiert. Als einziger Hersteller weltweit bietet das UnternehmenDraht, Band, Rohre, Stangen und Blech aus einer Hand an. Imvergangenen Jahr hat MKM mit über 1.200 Mitarbeitern mehr als 270.000Tonnen Kupfer verarbeitet. Weltweit vertrauen rund 1.000 Kunden aus60 Ländern auf MKM. Damit ist MKM Partner weltweit führenderUnternehmen in der Elektronik- und Bauindustrie, der Solarbranche,dem Anlagenbau, aus der Automobilindustrie, aus der Raumfahrt und derTelekommunikation.Pressekontakt:Ansprechpartner für die Medien:Tobias M. WeitzelTel.: +49 177 721 576 0Mail: weitzel@kommunikation-bsk.deOriginal-Content von: MKM Mansfelder Kupfer- und Messing GmbH, übermittelt durch news aktuell