MKM mit erfolgreichen Neuzertifizierungen (FOTO)

Hettstedt (ots) -Neuzertifizierungs-Audit nach ISO 9001:2015 und IATF 16949:2016- Ausgezeichnetes Qualitätsmanagement: Keine Abweichungen- Harings: "Qualitätsorientierung ist Wettbewerbsvorteil"- MKM will Wachstum im Automobil- und Energiesektor beschleunigenDie MKM Mansfelder Kupfer und Messing GmbH, Hettstedt, hat diebeiden Neuzertifizierungs-Audits nach ISO 9001:2015 und IATF16949:2016, die neue Norm für ein Qualitätsmanagementsystem in derAutomobilindustrie, ohne Abweichungen absolviert. "Wir wollen inqualitätssensitiven Märkten wie der Automobilindustrie sowie in derEnergieerzeugung und -übertragung unser Wachstum weiterbeschleunigen. Hier ist ein ausgezeichnetes Qualitätsmanagement einechtes Differenzierungsmerkmal", so MKM-CEO Roland Harings. MKM wirdvoraussichtlich noch im vierten Quartal 2018 von der KME-Gruppe,Osnabrück, übernommen. Die Eigentümer der MKM Mansfelder Kupfer undMessing GmbH, Hettstedt, sowie die KME-Gruppe hatten im Juli einenKaufvertrag unterzeichnet, der die vollständige Übernahme von MKMvorsieht. Sobald die EU-Wettbewerbsbehörden sowie dieFinanzierungspartner von MKM zugestimmt haben, kann die Übernahmeabgeschlossen werden.Bereits seit 2016 auf Expansionskurs im Automobilsektor MKM hattesich als erstes Unternehmen der Kupferindustrie bereits 2016 nach demhohen Standard der Automobilindustrie zertifizieren lassen und nacheinem umfangreichen Investitionsprogramm sowie der Einführung neuerProzesse und Produktionsverfahren im Automobilzuliefergeschäftexpandiert. So liefert MKM Bauteile mit hoher elektrischerLeitfähigkeit und anspruchsvoller Geometrie in Großserie an führendeHersteller von Elektrofahrzeugen. Die Prüfer von Lloyd's Registerlobten ausdrücklich die Erfolge von Six-Sigma-Projekten bei MKM, dieEinführung zuverlässiger und effizienter Prozesse sowie dieNachwuchsplanung und das verbesserte Wissensmanagement. "Einedeutlich höhere Kundenzufriedenheit und eine verschwindend geringeReklamationsquote zeigen, dass sich die Qualitätsorientierung lohnt",so Klaus-Dieter Palm, Leiter Qualitätsmanagement und Entwicklung beiMKM.Über MKM:MKM ist ein weltweiter Technologieführer für Kupfer- undMessinghalbzeuge. Seit 1997 hat MKM mehr als 400 Mio. Euroinvestiert. Als einziger Hersteller weltweit bietet das UnternehmenDraht, Band, Rohre, Stangen und Blech aus einer Hand an. Imvergangenen Jahr hat MKM mit über 1.200 Mitarbeitern mehr als 270.000Tonnen Kupfer verarbeitet. Weltweit vertrauen rund 1.000 Kunden aus60 Ländern auf MKM. Damit ist MKM Partner weltweit führenderUnternehmen in der Elektronik- und Bauindustrie, der Solarbranche,dem Anlagenbau, aus der Automobilindustrie, aus der Raumfahrt und derTelekommunikation.Pressekontakt:Tobias M. WeitzelTel.: +49 177 721 576 0Mail: weitzel@kommunikation-bsk.deOriginal-Content von: MKM Mansfelder Kupfer- und Messing GmbH, übermittelt durch news aktuell