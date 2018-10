MJ Gleeson: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Per 25.10.2018 wird für die Aktie MJ Gleeson am Heimatmarkt London der Kurs von 658 GBP angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Wohnungsbau".

MJ Gleeson haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 8 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 8 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Dividende: Derzeit schüttet MJ Gleeson höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Home & Office Products. Der Unterschied beträgt 2,02 Prozentpunkte (4,71 % gegenüber 2,69 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist MJ Gleeson mit einem Wert von 11,37 deutlich günstiger als das Mittel in der Branche "Home & Office Products" und daher unterbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 18,04 , womit sich ein Abstand von 37 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Buy"-Empfehlung ein.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der MJ Gleeson als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 2 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Auch für den letzten Monat liegen qualifizierte Analysen vor. Dabei kam es zu 1 Buy, 1 Hold und 0 Sell-Einstufungen. Dies entspricht auf kurzfristiger Betrachtungsbasis für uns einer Gesamteinschätzung "Buy". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 887 GBP. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von 34,8 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 658 GBP beträgt, was einer "Buy"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Buy".